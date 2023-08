Denúncia aponta que adolescente autista é agredido pelo pai com pedaços de pau, em Belém

Um adolescente de 13 anos foi agredido com pedaços de pau na noite desta segunda-feira (22). Ele é diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Segundo relatos da tia do menino, que fez um boletim de ocorrência na Seccional de São Brás para registrar o caso, o crime foi cometido pelo pai dele, que estava embriagado.

A vítima teve lesões na cabeça devido às agressões e precisou ser levado a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Guamá para receber atendimento médico. Ainda de acordo com informações contidas no B.O, o adolescente e o pai moram sozinhos. A mãe do menino reside no interior do Pará com a família. Ela também seria portadora de TEA.

Situação é costumeira, diz familiar

A tia que denunciou o caso foi acionada por uma outra irmã logo após o ocorrido. Ela contou às autoridades policiais que é costume do pai do adolescente com TEA o agredir. O menino foi encaminhado para o Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPC) para realizar exame de corpo de delito.

A reportagem do Grupo Liberal solicitou mais informações às Polícias Civil e Militar e aguarda retorno.