Dois suspeitos de tráfico de drogas são presos com crack em Dom Eliseu

Dois homens, de 28 e 30 anos, foram presos suspeitos de tráfico de drogas após serem flagrados com cerca de 1,2 kg de crack em Dom Eliseu, no sudeste do Pará. A ação ocorreu na tarde de terça-feira (27), após denúncias de moradores sobre a comercialização de entorpecentes no bairro Planalto.

A ação foi realizada por agentes do 51º Batalhão de PM. Segundo as informações policiais, uma denúncia anônima informou que um homem, já conhecido por envolvimento com o tráfico, estaria comercializando drogas no bairro Planalto. Uma equipe da PM foi ao local e os policiais avistaram o suspeito na porta da residência. Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito correu para dentro da casa.

Os policiais encontraram o suspeito e realizaram a abordagem. Com o suspeito havia um invólucro de substância semelhante a crack. Ao ser questionado, o suspeito relatou que havia mais drogas escondidas no quintal. No local, foram encontrados 47 invólucros prontos para venda, além de dinheiro em espécie, celulares e embalagens plásticas.

Ainda segundo a polícia, o suspeito ainda teria contado sobre outro endereço onde estaria guardada uma porção maior da droga. Na residência indicada, localizada na mesma rua, havia outro suspeito. O homem autorizou a entrada dos policiais e confessou estar guardando a substância a pedido do primeiro suspeito preso. O entorpecente, cerca de 60g de crack, estava escondido no guarda-roupa. O suspeito indicou um terceiro endereço, no bairro Esplanada, onde havia mais drogas sob responsabilidade de um integrante de uma facção. O terceiro suspeito conseguiu fugir. No terceiro imóvel, os policiais encontraram duas peças grandes de substância semelhante a crack, somando aproximadamente 1,2 kg da droga.