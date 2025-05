Belém: foragido por estupro de vulnerável é preso durante operação da PC no bairro do Guamá

Um homem que era foragido pelo crime de estupro foi preso na noite de quinta-feira (29/5), durante a segunda fase da operação “Área Segura”, que ocorreu no bairro do Guamá, em Belém. Policiais civis realizaram a saturação, (estratégia de patrulha e policiamento com grande número de agentes em uma área), para investigar denúncias relacionadas às práticas ilícitas. Também foram aplicadas medidas preventivas, com foco na repressão qualificada de crimes e na garantia da ordem pública.

“Durante a ação, várias diretorias da PCPA compuseram as equipes que agiram de forma coordenada e realizaram abordagens pelas ruas do bairro do Guamá e averiguação nos estabelecimentos comerciais com objetivo de verificar a regularidade desses locais. A operação ‘Área Segura - fase Guamá’ reforça o compromisso da Polícia Civil em proteger a população, enfrentar e reprimir o crime de forma qualificada”, contou Temmer Khayat, delegado-geral adjunto da PCPA.

Com a realização das abordagens, os agentes conseguiram cumprir dois mandados de prisão preventiva contra um homem que estava foragido por estupro de vulnerável.

“A Diretoria de Polícia Metropolitana atuou com as equipes das Seccionais do Guamá, da Pedreira, de São Brás, da Marambaia e da Sacramenta, bem como com as Delegacias da Cremação, do Jurunas, do Comércio e do Marco, juntamente com outras diretorias da instituição, que somam esforços em atividades estratégicas, táticas e operacionais. Como resultado, nós demos mais tranquilidade à população e retiramos de circulação um foragido da Justiça com duas condenações por estupro“, explicou o delegado Daniel Castro, titular da DPM.

Diretoria de Polícia Administrativa (DPA)

A DPA fiscalizou a regularidade de 25 estabelecimentos dando ênfase para a verificação de alvarás de funcionamento e demais exigências legais para o exercício de atividades comerciais.

Cinco proprietários foram notificados por manter o local sem alvará de funcionamento e dois estabelecimentos foram fechados por falta de licença. Os proprietários foram notificados a comparecer na sede da DPA para regularizar a situação.

Diretoria de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAV)

Já a DAV realizou incursões e abordagens em bares, estabelecimentos comerciais e outros espaços de convivência. “Nosso intuito foi de identificar e coibir possíveis situações de violação de direitos, especialmente contra mulheres, crianças, adolescentes, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade social. Também afixamos cartazes da DEAM Virtual em locais estratégicos nos estabelecimentos com objetivo de divulgar a unidade especializada”, explicou o delegado Janilson Gomes, da DAV.

Diretoria de Polícia Especializada (DPE), Diretoria Estadual de Combate à Corrupção (DECOR) e Diretoria Estadual de Combate à Crimes Cibernéticos (DECCC)

As unidades que compõem as diretorias deram suporte nas ações ostensivas e de repressão qualificada, incluindo verificação de mandados em aberto, abordagens táticas e intervenções nos pontos considerados críticos do bairro, mapeados a partir de dados de inteligência policial.

A operação vai continuar em outros bairros da capital, Região Metropolitana e em alguns municípios do interior do estado. Qualquer denúncia sobre pontos irregulares pode ser feita através do número 181, pelo Disque-Denúncia. A ligação é gratuita e o anonimato é garantido.