PF combate garimpo ilegal e apreende maquinário em Novo Progresso

A Polícia Federal (PF), com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), deflagrou, nesta segunda-feira (8/6), a operação “Rota do Ouro”, para combater a atividade de garimpo ilegal no município de Novo Progresso, no sudoeste do Pará. De acordo com a PF, as investigações apontam que a área fiscalizada pode ter sido responsável pela extração clandestina de, aproximadamente, 80 kg de ouro nos últimos três anos. Nenhuma pessoa foi detida no trabalho policial.

Durante a ação, foram apreendidas três escavadeiras hidráulicas e uma caminhonete utilizadas no apoio logístico da atividade criminosa. Ainda segundo a Polícia Federal, também foram constatados indícios de exploração em área de preservação permanente e de reserva legal.

Os envolvidos poderão responder pelos crimes de usurpação de bem da União, de extração ilegal de recursos minerais e de dano ambiental. As investigações prosseguem para identificar todos os responsáveis pela atividade ilícita e os destinatários do minério extraído.

