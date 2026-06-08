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Polícia

Suspeito em assassinato de PM em Belém, ‘Cria’ morre em intervenção policial no Marajó

O caso foi registrado na manhã de domingo (7), no município de Anajás

O Liberal
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Suspeito em assassinato de PM em Belém, ‘Cria’ morre em intervenção policial no Marajó. (Foto: Polícia Militar)

Renan Trindade, conhecido como ‘Cria’, morreu em uma intervenção policial realizada pela Polícia Civil e Militar no município de Anajás, no Marajó. A "Operação Ragnarok", realizada no domingo (7), tinha como objetivo cumprir mandados de prisão contra suspeitos de envolvimento em homicídios recentes na região. Conforme as informações policiais, ‘Cria’ era investigado por envolvimento no assassinato de um sargento da PM no bairro do Curuçambá, em Belém, em janeiro deste ano. Além de também ser suspeito de roubos na região marajoara.

A intervenção foi realizada na comunidade do rio Saparará, localizada na região do Alto Anajás. Os agentes cumpriam diligências e mandados de prisão relacionados a investigações sobre atividades criminosas na área, que recentemente registrou três homicídios. Durante a operação, os policiais se dirigiram a um imóvel onde estariam suspeitos procurados pela Justiça.

Ainda conforme a PM, ao chegarem ao local, as equipes teriam sido recebidas a tiros por dois homens conhecidos pelos apelidos de "Cria" e "Cuxi". Houve troca de tiros e "Cria" acabou sendo baleado. Com ele, os policiais apreenderam uma espingarda calibre 12 e munições compatíveis com a arma.

O segundo suspeito conseguiu escapar pela mata. De acordo com os agentes, durante a fuga ele efetuou diversos disparos contra as equipes policiais. Apesar das buscas realizadas na região, ele não foi localizado.

Apreensão

Ainda conforme a PM, todo o material apreendido na ação foi encaminhado à delegacia para os procedimentos cabíveis.

"O outro suspeito conseguiu fugir pela mata. Na residência em que estavam, foram encontrados 1,153 kg de substância análoga à maconha, materiais utilizados na fabricação de entorpecentes, 2 rádios comunicadores, uma espingarda cal. 12, um simulacro de pistola, munições, quatro celulares e quantia em dinheiro", afirmou a PM.

A Polícia Civil prossegue com as investigações para localizar o suspeito foragido e apurar a possível ligação dos envolvidos com outros crimes registrados na região.

"A Polícia Civil do Pará informa que um homem morreu durante troca de tiros com a Polícia Militar na cidade de Anajás. A intervenção policial é investigada sob sigilo pela Delegacia de Anajás", comunicou.

 

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