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Polícia

Homem é assassinado após casa ser invadida por trio armado em Breu Branco

O crime ocorreu na madrugada desta segunda-feira (8), no bairro Santa Catarina

O Liberal
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Homem é assassinado após casa ser invadida por trio armado em Breu Branco. (Foto: Correio de Carajás)

Um homem identificado como Marcelino de Sousa Pimentel foi morto a tiros após ter a casa invadida por três homens armados na madrugada desta segunda-feira (8), em Breu Branco, no sudeste do Pará. O caso é investigado pela Polícia Civil.

Segundo informações preliminares, o crime ocorreu por volta das 2h em uma residência localizada na Rua São Felipe, no bairro Santa Catarina, onde a vítima vivia com familiares. Testemunhas relataram que os suspeitos chegaram ao imóvel e bateram à porta. Quando um irmão de Marcelino abriu a entrada da casa, o trio invadiu o local e seguiu diretamente para o quarto onde a vítima dormia.

Marcelino foi atingido por diversos disparos de arma de fogo e morreu antes de receber socorro. Após a execução, os criminosos fugiram do local e ainda não foram identificados.

Policiais militares foram acionados para atender à ocorrência e isolar a área até a chegada das equipes da Polícia Civil. A perícia foi requisitada e o corpo da vítima removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Tucuruí.

A Delegacia de Polícia Civil de Breu Branco instaurou inquérito para apurar as circunstâncias do homicídio e identificar os autores do crime. Entre as hipóteses investigadas está uma possível ligação com o tráfico de drogas, já que a vítima possuía antecedentes relacionados a esse tipo de crime. Até o momento, ninguém foi preso.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

Crime

O homicídio de Marcelino é o segundo registrado no município em menos de três dias. O primeirro foi o de Nivaldo Nogueira da Silva, que foi morto a tiros na madrugada de sábado (6) enquanto trafegava de motocicleta pela Rua São Luiz, no bairro Novo Horizonte. O caso é investigado pela Delegacia de Breu Branco.

O corpo foi localizado por volta das 4h30, sobre a calçada, junto à moto modelo Bros em que a vítima estava. Moradores da região teriam acionado a Polícia Militar ao encontrar Nivaldo já sem vida. A corporação comunicou o fato à Polícia Civil, que instaurou inquérito para apurar autoria, motivação e circunstâncias do crime.

Testemunhas relataram que dois homens, também em uma motocicleta, teriam perseguido Nivaldo antes de efetuarem os disparos. A versão, no entanto, ainda não foi confirmada oficialmente pelas autoridades, e segue como uma das linhas apuradas no inquérito.

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