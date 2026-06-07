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Polícia

Duas pessoas ficam feridas em acidente entre moto e carro em Santarém

Colisão ocorreu no bairro Nova República neste domingo (7)

O Liberal
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Samu e Corpo de Bombeiros fizeram o resgate das vítimas para o Pronto-Socorro Municipal de Santarém (Reprodução / Redes Sociais)

Uma mulher e um homem ficaram feridos em acidente envolvendo um carro e uma motocicleta, na manhã deste domingo (7), na Rua 1, já perto da Praça do Skate, no bairro Nova República, em Santarém, município do oeste do Pará.

Acionado, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), informou que a colisão entre os dois veículos mobilizou a equipe, que precisou inclusive acionar o auxílio do resgate do Corpo de Bombeiros. A mulher apresentou um corte no joelho esquerdo, e o homem, a segunda vítima, tinha dores na região lombar.

As duas vítimas foram levadas, conscientes, para o Pronto Socorro Municipal (PSM). Ainda, conforme a equipe do Samu, o jovem ferido disse que um popular, na tentativa de ajudá-lo, tirou o capacete que ele usava, antes mesmo da chegada da ambulância.

Os socorristas repreenderam a atitude em razão do risco de se aumentar a lesão cervical do rapaz, já que nesses casos, é necessário ter habilidade técnica para remover ou tocar em acidentados.

Em geral, os profissionais socorristas orientam em casos de acidentes com vítimas em via pública, que, deve-se, de imediato, acionar o resgate médico, e sinalizar a rua para evitar risco de novos acidentes de trânsito.

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