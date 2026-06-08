Mulher é presa após assalto a farmácia na Doca, em Belém

Uma mulher foi presa pela Guarda Municipal de Belém, suspeita de assaltar uma farmácia localizada nas proximidades da Avenida Visconde de Souza Franco, no bairro do Umarizal, na capital paraense. A ocorrência foi registrada na manhã de sábado (6). Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que os produtos do estabelecimento são levados.

“A Polícia Civil do Pará informa que uma pessoa foi presa em flagrante pela Guarda Municipal de Belém e apresentada na Seccional Urbana de São Brás por roubo. Com a suspeita, foram apreendidos objetos subtraídos de uma farmácia”, comunicou.

De acordo com informações policiais, equipes que realizavam patrulhamento na região identificaram a suspeita correndo, tentando deixar a área logo após o crime. A mulher foi abordada pelos agentes durante a tentativa de fuga.

Segundo a Guarda Municipal, após a abordagem, foi constatado que ela seria a autora do roubo ocorrido momentos antes na farmácia. A suspeita usava vestido e peruca no momento da ação. Em seguida, ela foi conduzida à delegacia, onde foi apresentada à autoridade policial responsável pelos procedimentos legais.

Imagens de câmeras de segurança que circulam nas redes sociais mostram o momento em que a mulher entra no estabelecimento e pega os produtos. No momento da fuga, um dos funcionários que percebe o roubo tenta conter a suspeita, mas ela o ameaça com um objeto que está nas mãos e consegue correr em direção à rua.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre os objetos levados durante o assalto, nem se outras pessoas teriam participado da ação criminosa. O caso seguirá sob investigação para esclarecimento das circunstâncias do roubo.