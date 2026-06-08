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Polícia

Suspeito de participar de ataque a condomínio morre após confronto com a PM em Ananindeua

O nome do suspeito passou a ser investigado após o ataque registrado na madrugada da última sexta-feira (5), quando homens armados efetuaram diversos disparos em frente ao condomínio

O Liberal
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Imagem ilustrativa (Carmem Helena / Arquivo O Liberal)

Um homem identificado como Allan Henrique Costa Pinheiro morreu em uma intervenção policial no bairro do Paar, em Ananindeua, no domingo (7). Segundo as informações policiais, a troca de tiros foi registrada quando os agentes apuraram uma denúncia. Ainda conforme a PM, Allan seria apontado como um dos envolvidos no ataque e roubo a um condomínio na estrada do Curuçambá, crime que ocorreu na sexta-feira (5).

A ação foi realizada por policiais do 29º Batalhão de PM. De acordo com informações da polícia, as equipes receberam denúncias anônimas indicando o possível paradeiro de um dos suspeitos investigados por participação no ataque ao condomínio, localizado no conjunto Maguari. No dia do crime, no local, durante a ação, além dos disparos efetuados contra o empreendimento, a arma de um vigilante teria sido levada pelos envolvidos. Tudo teria ocorrido como forma de amedrontar os moradores para que supostamente fosse realizada a cobrança da chamada "taxa do crime".

Com base nas informações recebidas, os policiais seguiram até um endereço no bairro do Paar. Segundo a corporação, ao chegar ao local para realizar a abordagem, os agentes teriam sido recebidos a tiros, dando início a uma troca de disparos.

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Durante o confronto, Allan foi baleado. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Distrito Industrial, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade de saúde.

Investigação chegou ao nome do suspeito

O nome do suspeito passou a ser investigado após o ataque registrado na madrugada da última sexta-feira (5), quando homens armados efetuaram diversos disparos em frente ao condomínio. A ação causou pânico entre moradores e ganhou grande repercussão nas redes sociais devido à ousadia dos suspeitos. Imagens de câmeras de segurança registraram o ataque ao local e teriam ajudado a polícia na identificação dos suspeitos. A Polícia Civil segue investigando o caso para identificar outros possíveis envolvidos no ataque e esclarecer a motivação da ação criminosa.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil, que informou investigar o episódio pela Seccional do Paar. Já a Polícia Militar comunicou que, durante a operação Contenção Criminal, realizada pelo 29º BPM no último sábado (7/6), uma guarnição localizou um suspeito de envolvimento em roubo a condomínio em uma residência na travessa Floriano Peixoto, em Ananindeua.

"Ao perceber a aproximação policial, o homem efetuou disparo de arma de fogo contra a equipe. Os policiais reagiram e o suspeito foi atingido. Ele foi socorrido à UPA do Distrito Industrial, mas não resistiu. Uma arma de fogo calibre 36 e munições foram apreendidas. A ocorrência foi registrada na Seccional da Cidade Nova", comunicou a corporação.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.

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