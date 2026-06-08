Suspeito de participar de ataque a condomínio morre após confronto com a PM em Ananindeua
O nome do suspeito passou a ser investigado após o ataque registrado na madrugada da última sexta-feira (5), quando homens armados efetuaram diversos disparos em frente ao condomínio
Um homem identificado como Allan Henrique Costa Pinheiro morreu em uma intervenção policial no bairro do Paar, em Ananindeua, no domingo (7). Segundo as informações policiais, a troca de tiros foi registrada quando os agentes apuraram uma denúncia. Ainda conforme a PM, Allan seria apontado como um dos envolvidos no ataque e roubo a um condomínio na estrada do Curuçambá, crime que ocorreu na sexta-feira (5).
A ação foi realizada por policiais do 29º Batalhão de PM. De acordo com informações da polícia, as equipes receberam denúncias anônimas indicando o possível paradeiro de um dos suspeitos investigados por participação no ataque ao condomínio, localizado no conjunto Maguari. No dia do crime, no local, durante a ação, além dos disparos efetuados contra o empreendimento, a arma de um vigilante teria sido levada pelos envolvidos. Tudo teria ocorrido como forma de amedrontar os moradores para que supostamente fosse realizada a cobrança da chamada "taxa do crime".
Com base nas informações recebidas, os policiais seguiram até um endereço no bairro do Paar. Segundo a corporação, ao chegar ao local para realizar a abordagem, os agentes teriam sido recebidos a tiros, dando início a uma troca de disparos.
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Durante o confronto, Allan foi baleado. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Distrito Industrial, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade de saúde.
Investigação chegou ao nome do suspeito
O nome do suspeito passou a ser investigado após o ataque registrado na madrugada da última sexta-feira (5), quando homens armados efetuaram diversos disparos em frente ao condomínio. A ação causou pânico entre moradores e ganhou grande repercussão nas redes sociais devido à ousadia dos suspeitos. Imagens de câmeras de segurança registraram o ataque ao local e teriam ajudado a polícia na identificação dos suspeitos. A Polícia Civil segue investigando o caso para identificar outros possíveis envolvidos no ataque e esclarecer a motivação da ação criminosa.
A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil, que informou investigar o episódio pela Seccional do Paar. Já a Polícia Militar comunicou que, durante a operação Contenção Criminal, realizada pelo 29º BPM no último sábado (7/6), uma guarnição localizou um suspeito de envolvimento em roubo a condomínio em uma residência na travessa Floriano Peixoto, em Ananindeua.
"Ao perceber a aproximação policial, o homem efetuou disparo de arma de fogo contra a equipe. Os policiais reagiram e o suspeito foi atingido. Ele foi socorrido à UPA do Distrito Industrial, mas não resistiu. Uma arma de fogo calibre 36 e munições foram apreendidas. A ocorrência foi registrada na Seccional da Cidade Nova", comunicou a corporação.
Denuncie
Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.
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