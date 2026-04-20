Operação alerta para riscos de acidentes nas rodovias estaduais durante feriado de Tiradentes

Uma operação do Departamento de Trânsito do Estado (Detran) tem chamado a atenção para os riscos de acidentes nas rodovias estaduais durante o feriado prolongado de Tiradentes. Desde a última sexta-feira (17), equipes da Coordenadoria de Educação do órgão realizam blitzes educativas em pontos estratégicos, com foco na conscientização de motoristas e passageiros. A Operação Tiradentes segue até a próxima quarta-feira (22).

A exemplo do que ocorre todos os anos, as pessoas que escolheram as praias de Salinas e Mosqueiro para passar o feriadão foram recebidas com orientações sobre preservação da vida no trânsito. As ações ocorrem em meio ao aumento significativo do fluxo de veículos nas estradas estaduais.

Na PA-391, em Santa Bárbara do Pará, principal via de acesso ao distrito de Mosqueiro, na Região Metropolitana de Belém, as abordagens são realizadas no posto de fiscalização do Detran. No local, os servidores orientam os usuários sobre os principais fatores de risco no trânsito, reforçando a importância de comportamentos preventivos.

Durante as abordagens, os agentes de Educação enfatizam condutas seguras, como o respeito aos limites de velocidade, a não utilização do celular ao volante, o uso obrigatório do cinto de segurança e a atenção redobrada aos usuários mais vulneráveis da via.

A ação também inclui a sensibilização referente ao Mês de Conscientização sobre o Autismo, com orientações voltadas à promoção de comportamentos mais humanizados no trânsito, como a paciência, o respeito e a redução de estímulos que possam causar desconforto, como o uso excessivo da buzina. Em média, mais de 200 pessoas são alcançadas diariamente pelas ações educativas do Detran na rodovia.

Outro destino bastante procurado no feriado, Salinópolis, no nordeste paraense, também recebe as ações do órgão, principalmente na entrada da cidade, na PA-124. No local, os motoristas são orientados a evitar imprudências.

Os visitantes são alertados pelos agentes de educação principalmente para a alcoolemia, excesso de velocidade, ultrapassagem perigosa e uso do cinto de segurança por todos os ocupantes do veículo. Já na faixa de areia, o alerta é para a redução da velocidade e atenção redobrada com os banhistas, especialmente as crianças.