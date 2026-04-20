Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

Operação alerta para riscos de acidentes nas rodovias estaduais durante feriado de Tiradentes

Detran intensifica ações educativas em vias de acesso a Mosqueiro e Salinópolis, com foco na prevenção e conscientização de motoristas sobre condutas seguras no trânsito

O Liberal
fonte

Operação alerta para riscos de acidentes nas rodovias estaduais durante feriado de Tiradentes. (Divulgação)

Uma operação do Departamento de Trânsito do Estado (Detran) tem chamado a atenção para os riscos de acidentes nas rodovias estaduais durante o feriado prolongado de Tiradentes. Desde a última sexta-feira (17), equipes da Coordenadoria de Educação do órgão realizam blitzes educativas em pontos estratégicos, com foco na conscientização de motoristas e passageiros. A Operação Tiradentes segue até a próxima quarta-feira (22).

A exemplo do que ocorre todos os anos, as pessoas que escolheram as praias de Salinas e Mosqueiro para passar o feriadão foram recebidas com orientações sobre preservação da vida no trânsito. As ações ocorrem em meio ao aumento significativo do fluxo de veículos nas estradas estaduais.

Na PA-391, em Santa Bárbara do Pará, principal via de acesso ao distrito de Mosqueiro, na Região Metropolitana de Belém, as abordagens são realizadas no posto de fiscalização do Detran. No local, os servidores orientam os usuários sobre os principais fatores de risco no trânsito, reforçando a importância de comportamentos preventivos.

Durante as abordagens, os agentes de Educação enfatizam condutas seguras, como o respeito aos limites de velocidade, a não utilização do celular ao volante, o uso obrigatório do cinto de segurança e a atenção redobrada aos usuários mais vulneráveis da via.

A ação também inclui a sensibilização referente ao Mês de Conscientização sobre o Autismo, com orientações voltadas à promoção de comportamentos mais humanizados no trânsito, como a paciência, o respeito e a redução de estímulos que possam causar desconforto, como o uso excessivo da buzina. Em média, mais de 200 pessoas são alcançadas diariamente pelas ações educativas do Detran na rodovia.

Outro destino bastante procurado no feriado, Salinópolis, no nordeste paraense, também recebe as ações do órgão, principalmente na entrada da cidade, na PA-124. No local, os motoristas são orientados a evitar imprudências.

Os visitantes são alertados pelos agentes de educação principalmente para a alcoolemia, excesso de velocidade, ultrapassagem perigosa e uso do cinto de segurança por todos os ocupantes do veículo. Já na faixa de areia, o alerta é para a redução da velocidade e atenção redobrada com os banhistas, especialmente as crianças.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Operação alerta para riscos de acidentes nas rodovias estaduais durante feriado de Tiradentes
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

Estágio

Ciee tem oportunidades de estágio no Pará com bolsas de até R$ 1.125,69; veja como concorrer

Oportunidades para alunos do ensino médio, técnico e graduação

20.04.26 7h30

PARÁ

Governadora Hana Ghassan anuncia promoção de 1.600 policiais civis e fala sobre novo concurso da PC

A informação foi dada pela chefe do Poder Executivo estadual durante a cerimônia solene pelos 150 anos da instituição de segurança pública

19.04.26 9h44

TURISMO

Setor hoteleiro de Belém avalia legado pós-COP 30 e cobra plano de promoção

Taxa de ocupação na capital paraense registrou 50% em março. Setor espera chegar aos 60% de média no segundo semestre de 2026.

19.04.26 8h30

INVESTIGAÇÃO

Denúncias contra clínica apontam mortes, maus-tratos e irregularidades em contratos com Estado

Unidade que atua em Belém e se apresenta como referência em saúde mental acumula relatos de violações de direitos humanos

19.04.26 8h00

MAIS LIDAS EM PARÁ

PARÁ

Governadora Hana Ghassan anuncia promoção de 1.600 policiais civis e fala sobre novo concurso da PC

A informação foi dada pela chefe do Poder Executivo estadual durante a cerimônia solene pelos 150 anos da instituição de segurança pública

19.04.26 9h44

Justiça homologa acordo de R$ 7,4 milhões para garimpeiros de Serra Pelada em Parauapebas

Decisão beneficia 95 trabalhadores após uma década de espera; pagamento inclui aporte imediato de R$ 1,5 milhão e parcelamento garantido por nova empresa operadora

20.04.26 12h01

CHUVAS FORTES

Chuvas em BeIém: Inmet emite alerta laranja e amarelo no Pará; veja a previsão durante a semana

As chuvas intensas deste domingo (19) causaram diversos pontos de alagamento na Região Metropolitana de Belém e devem seguir durante a semana

20.04.26 16h11

SOLIDARIEDADE

Donos de pequenos abrigos de animais enfrentam desafios para se manter em Belém; veja como ajudar

Além da alimentação e de cuidados veterinários, os protetores arcam com custos de aluguel e funcionários

19.04.26 9h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda