Governadora Hana Ghassan anuncia promoção de 1.600 policiais civis e fala sobre novo concurso da PC

A governadora Hana Ghassan anunciou, na sexta-feira (17/4), a promoção de 1.600 policiais civis do Pará. A informação foi dada pela chefe do Poder Executivo estadual durante a cerimônia solene pelos 150 anos da instituição de segurança pública. Ela também aproveitou para comunicar que o governo estadual busca fazer um novo concurso da PC.

Hana destacou a importância da Polícia Civil para a segurança do Pará e ressaltou os 150 anos de dedicação à sociedade paraense. “A Polícia Civil do Pará se consolida, cada vez mais, como uma instituição importante para a segurança pública do Estado. Estar nesta cerimônia hoje e fazer parte desse momento, enquanto governadora do Pará, me enche de orgulho. Por isso, aproveito a oportunidade para anunciar a maior promoção da história da Polícia Civil. Serão 1.600 policiais civis que serão agraciados com a progressão funcional. Um momento de extrema valorização profissional”, disse

“E aproveito também para destacar que está em nossa meta a realização do próximo concurso da Polícia Civil. Parabéns à instituição e a todos vocês pelo empenho diário”, continuou a governadora.

Investimentos em segurança

Desde sua criação, em 1876, a Polícia Civil do Pará registrou vários avanços e conquistas, exercendo um papel essencial na manutenção da ordem, na investigação criminal e na promoção da Justiça em todo o território do Estado. Apenas nos últimos 7 anos, a PC recebeu vários investimentos destinados à aquisição de novas viaturas, novas delegacias e aquisição de armas, computadores, softwares e equipamentos de alta tecnologia - além do ingresso de mais de mil novos policiais durante o último concurso da instituição.

“Muito me orgulha exercer o cargo de delegado-geral pela terceira vez e, principalmente, neste momento histórico de comemoração. Eu tenho 34 anos de serviço público. Anos estes dedicados a esta instituição. Hoje nós vamos condecorar várias autoridades civis, militares e policiais com as mais altas honrarias concedidas pela Polícia Civil do Pará. Essa é uma forma de reconhecer a importância que estas pessoas têm para a nossa instituição”, contou o delegado-geral Raimundo Benassuly.

Condecoração com as medalhas

Medalha Mérito Policial Civil: 61 pessoas condecoradas, entre autoridades civis, militares e policiais civis, que prestaram relevantes contribuições à PCPA, contribuindo para o aperfeiçoamento e projeção da instituição nos âmbitos nacional e estadual.

“Receber a Medalha do Mérito Policial Civil me faz sentir duplamente agraciado. Esse ano completo 12 anos de atividade policial e esta é a primeira vez que recebo este tipo de homenagem. E o peso é maior ainda devido a esta data tão importante, em que comemoramos 150 anos de fundação. Este é um reconhecimento por parte dos nossos gestores, através do trabalho que exercemos, e muito me orgulha saber que nós atuamos da melhor forma possível para dar segurança à população paraense”, avaliou o delegado Vicente Leite, assessor de Planejamento Estratégico da PCPA.

Medalha Evanovich de Investigação Policial: concedida a 112 policiais que se dedicaram sobremaneira ao trabalho sério e eficiente de investigação policial e que, comprovadamente, elevaram e projetaram o conceito da instituição policial. No total, 14 operações policiais foram escolhidas para receber a honraria.

“Receber essa medalha demonstra que a instituição valoriza o seu maior patrimônio, que são os policiais civis. Essa honraria é um combustível para que nós possamos continuar combatendo a criminalidade e demonstrando que, independente de estar no interior ou na capital, independente das dificuldades que enfrentamos na nossa atividade, se tivermos empenho, nós conseguimos combater a criminalidade e receber reconhecimentos dessa envergadura”, ressaltou o delegado Mhoab Khayan, titular da Superintendência Regional do Baixo Tocantins e integrante da Operação “Tesoureiras do Crime”.

Láurea do Mérito Pessoal: entregue a 103 pessoas, entre personalidades civis, militares e servidores da Polícia Civil, que se destacaram e ofereceram relevante contribuição ao serviço público, seja acrescendo em efetividade, seja robustecendo a moral dos colegas de trabalho.

“Eu já atuo na Polícia Civil há mais de 10 anos e participar dos 150 anos da Polícia Civil, recebendo essa medalha, me faz muito feliz por saber que os funcionários administrativos também são igualmente reconhecidos pelo trabalho desenvolvido. O evento está muito bonito e a PCPA está de parabéns!”, celebrou a servidora administrativa Carolina Amanajás.