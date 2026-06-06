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Museu Goeldi celebra Dia Mundial do Meio Ambiente com trilha que destaca riquezas da Amazônia

A programação foi a primeira de uma série de atividades que serão realizadas pelo Museu Goeldi ao longo do mês de junho

O Liberal
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Museu Goeldi celebra Dia Mundial do Meio Ambiente com trilha que destaca riquezas da Amazônia. (Foto: Wagner Santana / O Liberal)

Em celebração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado em 5 de junho, o Museu Paraense Emílio Goeldi promoveu neste sábado (6), em Belém, uma programação especial voltada à educação ambiental e à valorização da biodiversidade amazônica. A atividade "Trilha: natureza que une conhecimento" conduziu visitantes por diferentes espaços do Parque Zoobotânico, proporcionando uma experiência de contato direto com espécies da fauna e da flora da região e reforçando a importância da preservação ambiental.

Ao longo do percurso, o público teve a oportunidade de conhecer espécies ameaçadas de extinção, além de compreender como animais, plantas e seres humanos estão conectados em um mesmo sistema ecológico. A iniciativa integrou a programação alusiva ao Dia Mundial do Meio Ambiente e buscou sensibilizar os participantes para a necessidade de proteger os recursos naturais da Amazônia.

image Turismóloga do Museu Goeldi, Ana Claudia Silva, conversando com os visitantes. (Foto: Wagner Santana / O Liberal)

Educação ambiental

Turismóloga do Museu Goeldi, Ana Claudia Silva explicou que a proposta da trilha foi utilizar a educação ambiental como ferramenta para aproximar as pessoas da natureza e despertar uma reflexão sobre a conservação dos ecossistemas amazônicos.

"O objetivo dessa trilha está ligado à comemoração do Dia Mundial do Meio Ambiente. A ideia é justamente sensibilizar as pessoas sobre a importância da preservação ambiental, especialmente aqui na Amazônia. Utilizamos as espécies da fauna e da flora ameaçadas de extinção como um recurso de educação ambiental para trabalhar essa conscientização junto ao público", afirmou.

Durante o percurso, os visitantes passaram por pontos estratégicos do Parque Zoobotânico e conheceram espécies emblemáticas da região, muitas delas ameaçadas pela degradação ambiental.

"A gente fala sobre a onça, o açaí, o mogno, o pau-rosa, a vitória-régia e a castanheira, que é uma das espécies que também está nessa lista de ameaçadas de extinção. Entre os animais, destacamos ainda a tartaruga e a ariranha. A trilha enfoca justamente dois aspectos: as espécies ameaçadas de extinção e aquelas que possuem grande importância econômica e social para a nossa região", destacou Ana Claudia.

Natureza

Mais do que apresentar espécies conhecidas da Amazônia, a atividade procurou mostrar aos participantes a relação de interdependência existente entre os diferentes elementos da natureza.

"A gente espera que essa trilha mostre o ambiente de forma integrada. Ao longo do percurso, observamos que os animais estão inseridos em um contexto formado por vários ecossistemas e percebemos que um não existe sem o outro", explicou a turismóloga.

image Ao longo do percurso, o público teve a oportunidade de conhecer espécies ameaçadas de extinção. (Foto: Wagner Santana / O Liberal)

Além de atuar na conservação e pesquisa científica, o Museu Goeldi também desempenha um papel importante na disseminação do conhecimento sobre a Amazônia para diferentes públicos. Segundo Ana Claudia, a instituição, que completa 160 anos em 2026, mantém uma atuação que vai além dos laboratórios e das coleções científicas.

"O Museu Goeldi é a mais antiga instituição de pesquisa da Amazônia e também o museu mais antigo da região. Ele tem um papel fundamental tanto na pesquisa e na descoberta de espécies quanto na divulgação desse conhecimento para a população. Fazemos isso por meio das trilhas, dos projetos educativos e de diversas ações realizadas dentro e fora do parque", ressaltou.

Conhecimento

Entre os participantes da atividade estava a médica Ana Clara Floresi, que visitou o parque acompanhada da família. Para ela, a experiência proporcionou um novo olhar sobre a riqueza da flora amazônica.

"Além dos animais, que foi o que a gente veio buscando conhecer aqui no museu, a flora é extremamente interessante. Conhecer cada árvore em específico é surpreendente. A gente viu a sumaúma, aprendeu detalhes sobre o açaí e descobriu informações que realmente fizeram a diferença nesse passeio", contou.

image A médica Ana Clara Floresi visitou o parque acompanhada da família. (Foto: Wagner Santana / O Liberal)

A visitante também destacou a importância de aproximar crianças e adultos da natureza como forma de fortalecer a consciência ambiental.

"Eu acho que tudo começa pelo conhecimento. Por mais informados que a gente esteja, sempre há mais para aprender. Vir a um lugar como esse e trazer as crianças para conhecer a natureza ajuda a entender a importância real de preservar o que temos. É assim que conseguimos incentivar as atuais e futuras gerações a cuidar melhor do meio ambiente", afirmou.

image A atividade é voltada à educação ambiental e à valorização da biodiversidade amazônica. (Foto: Wagner Santana / O Liberal)

Diversão e aprendizado

A trilha foi a primeira de uma série de atividades que serão realizadas pelo Museu Goeldi ao longo do mês de junho em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente. A programação incluirá oficinas, ações educativas e novas trilhas interpretativas, buscando aproximar cada vez mais a população das discussões sobre conservação ambiental, mudanças climáticas e sustentabilidade.

Ao unir conhecimento científico, educação ambiental e contato direto com a natureza, a iniciativa reforçou o papel do Museu Goeldi como uma das principais referências na pesquisa e preservação da Amazônia, além de proporcionar aos visitantes uma oportunidade de reconhecer a importância da biodiversidade que faz da região uma das mais ricas do planeta.

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Trilha: natureza que une conhecimento

educação ambiental
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