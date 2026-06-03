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Ufra ofertará mais de 400 vagas no Sisu+ para ingresso no segundo semestre de 2026; veja os cursos

O Sisu+ é uma etapa complementar para preencher vagas remanescentes

O Liberal
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Ufra divulgou, nesta quarta-feira, o resultado do PSE Transgênero 2026 (Foto: Arquivo O Liberal)

A Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) irá ofertar 441 vagas em 42 cursos no Sisu+, uma etapa complementar criada pelo Ministério da Educação (MEC) para preencher vagas remanescentes dos processos seletivos das universidades federais. Os candidatos interessados poderão concorrer a vagas nos municípios de Belém, Capanema, Capitão Poço, Paragominas, Parauapebas e Tomé-Açu.

As inscrições são gratuitas e ocorrem de 15 a 19 de junho. O Sisu+ não é um novo processo seletivo, mas sim uma etapa complementar do Sisu 2026. Foi criado para ocupar vagas não preenchidas após o encerramento das chamadas regulares e listas de espera.

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Podem participar do Sisu+ os candidatos que se inscreveram na etapa regular do Sisu 2026, usando uma das notas do Enem dos últimos três anos, não zeraram a redação e não participaram do Enem como treineiros. O candidato não pode ter se matriculado em nenhuma universidade pública por meio do programa. Os que foram aprovados no Sisu regular e não se matricularam, podem participar. 

As inscrições são gratuitas no Portal Único de Acesso a Educação Superior em acessounico.mec.gov.br/sisu. Apenas o curso de Letras-Língua Portuguesa, do campus de Tomé-Açu, não está incluso no Sisu+, por ter preenchido todas as vagas no Sisu e Prosel. 

Os três cursos da Ufra com mais vagas no Sisu são do campus de Capitão Poço (Computação, Engenharia Florestal, Ciências Biológicas). Seguidos do campus Belém (Agronomia, Engenharia Ambiental e Energias Renováveis) e campus Parauapebas (Enfermagem, Engenharia Florestal).

Cronograma do Sisu 2026

20/05 - Publicação do Edital

15 a 19/06 - Período de inscrições

24/06 - Resultado da Chamada Regular

24 a 26/06 - manifestação para lista de espera

A partir de 30/06 - Matrícula

Confira os cursos ofertados por campus

Belém

Agronomia; Ciência e Tecnologia de Alimentos; Ciências Biológicas; Computação (Licenciatura); Engenharia Ambiental e Energias Renováveis; Engenharia Cartográfica e de Agrimensura; Engenharia de Pesca; Engenharia Florestal; Gestão de Agronegócio; Letras - Libras; Letras - Língua Portuguesa; Medicina Veterinária; Pedagogia; Sistemas de Informação; e Zootecnia

Capanema

Administração; Agronomia; Ciências Biológicas (Bacharelado); Ciências Biológicas (Licenciatura); Ciências Contábeis; Engenharia Ambiental e Sanitária.

Capitão Poço

Agronomia; Biologia (Bacharelado); Computação (Licenciatura); Engenharia Florestal; e Sistemas de Informação

Paragominas

Administração; Agronomia; Ciências Contábeis; Engenharia Florestal; Sistemas de Informação; e Zootecnia

Parauapebas

Administração; Agronomia; Enfermagem; Engenharia Florestal; Engenharia de Produção; e Zootecnia

Tomé-Açu

Administração; Biologia (Licenciatura); Ciências Contábeis; e Engenharia Agrícola.

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Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra)

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