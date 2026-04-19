Lays Menezes vence 5ª edição do Festival Rainha das Matas, no Marajó

A candidata Lays Menezes venceu a 5ª edição do Festival Rainha das Matas, realizada no último sábado (18), no Parque de Exposições de Soure, na Ilha do Marajó. Ela se destacou com uma performance inspirada nas lendas amazônicas, utilizando figurino que remete aos elementos da floresta e da cultura local.

O festival contou com candidatas dos municípios de Soure, Curralinho, Ponta de Pedras, Salvaterra e até de Belém, o que reforçou a diversidade de participações. O Rainha das Matas reuniu moda e arte numa programação que valoriza a identidade e a criatividade artística.

As participantes apresentaram figurinos com peças feitas a partir de materiais naturais. Além do desfile, o concurso tem sempre a feirinha “Encanto das Matas”, com trabalhos da economia criativa local. A programação tem várias atividades que antecedem o festival, como oficinas e rodas de conversa voltadas à comunidade.