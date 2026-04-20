Ciee tem oportunidades de estágio no Pará com bolsas de até R$ 1.125,69; veja como concorrer
Oportunidades para alunos do ensino médio, técnico e graduação
O Pará tem vagas de estágio e aprendizado, ofertadas por meio do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) para estudantes de diferentes áreas. As oportunidades garantem bolsa-auxílio, que dependendo da vaga pode chegar a R$ 1.125,69 , além de auxílio-transporte.
Para se candidatar, os interessados devem acessar o site do CIEE (https://portal.ciee.org.br/) e buscar a vaga pretendida por meio do código da OE (Oportunidade de Estágio). Mais informações também podem ser obtidas pela Central de Atendimento no número 3003-2433.
VEJA MAIS
Marketing - Publicidade e Propaganda (Estágio)
• Cidade: Belém/PA
• Bolsa auxílio: R$ 800,00 + auxílio transporte
• Carga horária: 11:00 às 17:00
• Requisitos: Cursando do 2º ao 6º semestre
• Código da OE: 5999049
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5999049
Ciências Contábeis (Estágio)
• Cidade: Belém/PA
• Bolsa auxílio: R$ 800,00 + auxílio transporte
• Carga horária: 13:00 às 19:00
• Requisitos: Cursando do 1º ao 7º semestre
• Código da OE: 6028042
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6028042
Ensino Médio (Estágio)
• Cidade: Belém/PA
• Bolsa auxílio: R$ 930,14 + auxílio transporte
• Carga horária: 07:00 às 13:00
• Requisitos: Cursando do 1º ao 3º semestre
• Código da OE: 6033075
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6033075
Comunicação (Estágio)
• Cidade: Belém/PA
• Bolsa auxílio: R$ 954,00 + auxílio transporte
• Carga horária: 08:00 às 14:00
• Requisitos: Cursando do 1º ao 7º semestre
• Código da OE: 6001186
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6001186
Educação Física (Estágio)
• Cidade: Belém/PA
• Bolsa auxílio: R$ 500,00 + auxílio transporte
• Carga horária: 06:00 às 12:00
• Requisitos: Cursando do 5º ao 7º semestre
• Código da OE: 6008626
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6008626
Educação Física (Estágio)
• Cidade: Belém/PA
• Bolsa auxílio: R$ 500,00 + auxílio transporte
• Carga horária: 06:00 às 12:00
• Requisitos: Cursando do 5º ao 7º semestre
• Código da OE: 6008278
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6008278
Marketing (Estágio)
• Cidade: Ananindeua/PA
• Bolsa auxílio: R$ 700,00 + auxílio transporte
• Carga horária: A combinar
• Requisitos: Cursando do 1º ao 7º semestre
• Código da OE: 6022549
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6022549
Informática (Estágio)
• Cidade: Ananindeua/PA
• Bolsa auxílio: R$ 700,00 + auxílio transporte
• Carga horária: 08:00 às 14:00
• Requisitos: Cursando do 1º ao 6º semestre
• Código da OE: 6022596
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6022596
Administração Pública (Estágio)
• Cidade: São Félix do Xingu/PA
• Bolsa auxílio: R$ 1.125,69 + auxílio transporte
• Carga horária: 07:00 às 13:00
• Requisitos: Cursando do 1º ao 6º semestre
• Código da OE: 5993274
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5993274
Administração (Estágio)
• Cidade: Novo Repartimento/PA
• Bolsa auxílio: R$ 1.125,69 + auxílio transporte
• Carga horária: A combinar
• Requisitos: Cursando do 1º ao 3º semestre
• Código da OE: 6015180
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6015180
Ensino Médio (Estágio)
• Cidade: Santarém/PA
• Bolsa auxílio: R$ 800,00 + auxílio transporte
• Carga horária: 10:00 às 16:00
• Requisitos: Cursando do 1º ao 6º período
• Código da OE: 6021622
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6021622
*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia
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