Ciee tem oportunidades de estágio no Pará com bolsas de até R$ 1.125,69; veja como concorrer

O Pará tem vagas de estágio e aprendizado, ofertadas por meio do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) para estudantes de diferentes áreas. As oportunidades garantem bolsa-auxílio, que dependendo da vaga pode chegar a R$ 1.125,69 , além de auxílio-transporte.

Para se candidatar, os interessados devem acessar o site do CIEE (https://portal.ciee.org.br/) e buscar a vaga pretendida por meio do código da OE (Oportunidade de Estágio). Mais informações também podem ser obtidas pela Central de Atendimento no número 3003-2433.

VEJA MAIS

Marketing - Publicidade e Propaganda (Estágio)

• Cidade: Belém/PA

• Bolsa auxílio: R$ 800,00 + auxílio transporte

• Carga horária: 11:00 às 17:00

• Requisitos: Cursando do 2º ao 6º semestre

• Código da OE: 5999049

• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5999049

Ciências Contábeis (Estágio)

• Cidade: Belém/PA

• Bolsa auxílio: R$ 800,00 + auxílio transporte

• Carga horária: 13:00 às 19:00

• Requisitos: Cursando do 1º ao 7º semestre

• Código da OE: 6028042

• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6028042

Ensino Médio (Estágio)

• Cidade: Belém/PA

• Bolsa auxílio: R$ 930,14 + auxílio transporte

• Carga horária: 07:00 às 13:00

• Requisitos: Cursando do 1º ao 3º semestre

• Código da OE: 6033075

• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6033075

Comunicação (Estágio)

• Cidade: Belém/PA

• Bolsa auxílio: R$ 954,00 + auxílio transporte

• Carga horária: 08:00 às 14:00

• Requisitos: Cursando do 1º ao 7º semestre

• Código da OE: 6001186

• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6001186

Educação Física (Estágio)

• Cidade: Belém/PA

• Bolsa auxílio: R$ 500,00 + auxílio transporte

• Carga horária: 06:00 às 12:00

• Requisitos: Cursando do 5º ao 7º semestre

• Código da OE: 6008626

• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6008626

Educação Física (Estágio)

• Cidade: Belém/PA

• Bolsa auxílio: R$ 500,00 + auxílio transporte

• Carga horária: 06:00 às 12:00

• Requisitos: Cursando do 5º ao 7º semestre

• Código da OE: 6008278

• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6008278

Marketing (Estágio)

• Cidade: Ananindeua/PA

• Bolsa auxílio: R$ 700,00 + auxílio transporte

• Carga horária: A combinar

• Requisitos: Cursando do 1º ao 7º semestre

• Código da OE: 6022549

• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6022549

Informática (Estágio)

• Cidade: Ananindeua/PA

• Bolsa auxílio: R$ 700,00 + auxílio transporte

• Carga horária: 08:00 às 14:00

• Requisitos: Cursando do 1º ao 6º semestre

• Código da OE: 6022596

• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6022596

Administração Pública (Estágio)

• Cidade: São Félix do Xingu/PA

• Bolsa auxílio: R$ 1.125,69 + auxílio transporte

• Carga horária: 07:00 às 13:00

• Requisitos: Cursando do 1º ao 6º semestre

• Código da OE: 5993274

• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5993274

Administração (Estágio)

• Cidade: Novo Repartimento/PA

• Bolsa auxílio: R$ 1.125,69 + auxílio transporte

• Carga horária: A combinar

• Requisitos: Cursando do 1º ao 3º semestre

• Código da OE: 6015180

• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6015180

Ensino Médio (Estágio)

• Cidade: Santarém/PA

• Bolsa auxílio: R$ 800,00 + auxílio transporte

• Carga horária: 10:00 às 16:00

• Requisitos: Cursando do 1º ao 6º período

• Código da OE: 6021622

• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6021622

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia