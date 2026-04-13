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Ciee oferece 83 vagas de estágio e aprendizagem no Pará; confira as oportunidades

Iniciativas reforçam a inserção de jovens no mercado e a qualificação profissional no estado

Thaline Silva*
fonte

O CIEE também está com inscrições abertas para o processo seletivo do Programa Qualifica Reforço Escolar (Freepik)

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) iniciou a semana com a oferta de 83 vagas para os programas de estágio e aprendizagem no Pará. As oportunidades visam ampliar a inserção de jovens no mercado de trabalho e contribuir para a qualificação profissional no estado.

Do total, 51 vagas são destinadas a estágios em áreas como Administração, Educação, Direito, Marketing e Esportes, além de oportunidades para estudantes do ensino médio. As bolsas-auxílio variam de acordo com a carga horária e a empresa contratante.

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O CIEE também está com inscrições abertas para o processo seletivo do Programa Qualifica Reforço Escolar, voltado à atuação no contraturno de alunos do ensino fundamental e médio. As vagas são direcionadas a estudantes do ensino superior, especialmente dos cursos de licenciatura em Língua Portuguesa, Matemática, Pedagogia e Libras, além de graduandos de outras áreas para funções de apoio escolar. As inscrições seguem abertas até o dia 13 de abril, ao meio-dia, por meio do portal da instituição.

Já o programa de aprendizagem reúne 32 vagas no estado, distribuídas principalmente nas áreas administrativa e de logística, além de oportunidades nos setores bancário, de operador de caixa e auxiliar de produção.

Para participar dos processos seletivos, os interessados devem se cadastrar gratuitamente no portal do CIEE, manter os dados atualizados e preencher informações como redação e vídeo de apresentação, o que pode aumentar as chances de encaminhamento para entrevistas. O atendimento presencial em Belém é realizado de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, na unidade localizada na Avenida Conselheiro Furtado, no bairro da Cremação.

Confira as vagas de estágio 

Marketing – Publicidade e Propaganda (Estágio)
• Cidade: Belém/PA
• Bolsa auxílio: R$ 800,00 + auxílio transporte
• Carga horária: 11:00 às 17:00
• Requisitos: Cursando do 2º ao 6º semestre
• Código da OE: 5999049
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5999049

Administração Pública (Estágio)
• Cidade: São Félix do Xingu/PA
• Bolsa auxílio: R$ 1.125,69 + auxílio transporte
• Carga horária: 07:00 às 13:00
• Requisitos: Cursando do 1º ao 6º semestre
• Código da OE: 5993274
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5993274

Engenharia de Produção (Estágio)
• Cidade: Belém/PA
• Bolsa auxílio: R$ 550,00 + auxílio transporte
• Carga horária: 08:30 às 14:30
• Requisitos: Cursando do 1º ao 6º semestre
• Código da OE: 6022270
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6022270

Ensino Médio (Estágio)
• Cidade: Santarém/PA
• Bolsa auxílio: R$ 800,00 + auxílio transporte
• Carga horária: 10:00 às 16:00
• Requisitos: Cursando do 1º ao 6º período
• Código da OE: 6021622
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6021622

Educação Física (Estágio)
• Cidade: Belém/PA
• Bolsa auxílio: R$ 500,00 + auxílio transporte
• Carga horária: 06:00 às 12:00
• Requisitos: Cursando do 5º ao 7º semestre
• Código da OE: 6008626
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6008626

Informática (Estágio)
• Cidade: Ananindeua/PA
• Bolsa auxílio: R$ 700,00 + auxílio transporte
• Carga horária: 08:00 às 14:00
• Requisitos: Cursando do 1º ao 6º semestre
• Código da OE: 6022596
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6022596

Educação Física (Estágio)
• Cidade: Belém/PA
• Bolsa auxílio: R$ 500,00 + auxílio transporte
• Carga horária: 06:00 às 12:00
• Requisitos: Cursando do 5º ao 7º semestre
• Código da OE: 6008278
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6008278

Comunicação (Estágio)
• Cidade: Belém/PA
• Bolsa auxílio: R$ 954,00 + auxílio transporte
• Carga horária: 08:00 às 14:00
• Requisitos: Cursando do 1º ao 7º semestre
• Código da OE: 6001186
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6001186

Educação (Estágio)
• Cidade: Ananindeua/PA
• Bolsa auxílio: R$ 750,00 + auxílio transporte
• Carga horária: 11:00 às 17:15
• Requisitos: Cursando do 4º ao 7º semestre
• Código da OE: 6008726
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6008726

Administração (Estágio)
• Cidade: Novo Repartimento/PA
• Bolsa auxílio: R$ 1.125,69 + auxílio transporte
• Carga horária: A combinar
• Requisitos: Cursando do 1º ao 3º semestre
• Código da OE: 6015180
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=6015180

Direito (Estágio)
• Cidade: Belém/PA
• Bolsa auxílio: R$ 600,00 + auxílio transporte
• Carga horária: 09:00 às 15:00
• Requisitos: Cursando do 2º ao 5º semestre
• Código da OE: 5984225
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5984225

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia

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