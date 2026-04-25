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INSS realiza mutirão de perícias com mais de 1,4 mil vagas em sete cidades do Pará

O objetivo de acelerar a concessão de benefícios previdenciários e assistenciais na região

O Liberal
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No Pará, a ação disponibiliza 1.405 vagas distribuídas entre os municípios de Santarém, Altamira, Paragominas, Castanhal, Marabá e Itaituba (INSS/Divulgação)

O Ministério da Previdência e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) promovem, neste sábado (25) e domingo (26), um mutirão de perícias médicas em 53 agências distribuídas por 16 estados. Ao todo, são oferecidas mais de 21 mil vagas, destinadas a perícias médicas, realizadas pela Perícia Médica Federal do Ministério da Previdência Social, e avaliações sociais do INSS. Essas são etapas obrigatórias para a concessão de benefícios previdenciários e assistenciais.

No Pará são 1.405 vagas disponíveis, divididas para Santarém (800), Altamira (207), Paragominas (165), Castanhal (130), Marabá (50), Santarém (40) e Itaituba (13).

A iniciativa visa a concessão de benefícios assistenciais e por incapacidade, buscando diminuir o período de espera dos segurados. Atualmente, o órgão possui 2,7 milhões de processos em tramitação.

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Segundo dados apresentados pela presidente do INSS, Ana Cristina Silveira, o fluxo mensal de novos pedidos é de 1,3 milhão. Do montante total, 500 mil processos aguardam providências dos segurados, como a entrega de documentação, enquanto o estoque de pedidos em atraso soma cerca de 900 mil unidades.

Os atendimentos ocorrem de forma presencial ou por meio da perícia conectada, um sistema de teleatendimento voltado a localidades com carência de médicos peritos. O INSS afirma que a modalidade remota segue as normas de privacidade e sigilo do modelo tradicional.

Esta ação faz parte de um cronograma quinzenal de mutirões aos fins de semana, que acumulou 130 mil atendimentos desde o início do ano. Os segurados podem consultar informações sobre antecipação de datas e agendamentos pelo telefone 135, disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h, ou pelo portal e aplicativo Meu INSS.

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