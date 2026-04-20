Exame descarta lesão grave no joelho e flamenguista Lucas Paquetá continua sonhando com a Copa Estadão Conteúdo 20.04.26 9h36 Lucas Paquetá deu um enorme susto nos flamenguistas neste domingo. Em corrida dentro da área, o atacante pisou em falso e acabou dando uma 'desgarrada' no joelho esquerdo, indo ao chão e reclamando de muitas dores. Exames nesta segunda, descartaram uma grave lesão e o meio-campistas mantém vivo o sonho de defender o Brasil na Copa do Mundo. "Após deixar o campo com dores na perna esquerda na vitória por 2 a 0 contra o Bahia, válida pelo Brasileirão, o meia Lucas Paquetá foi submetido a exames clínicos e de imagem ainda no início da madrugada de segunda-feira. O resultado não apontou lesão no joelho. A ressonância magnética indicou um edema no tendão da coxa esquerda, e o atleta já iniciou tratamento junto ao Departamento Médico do clube", informou o Flamengo. Paquetá se machucou já na reta final do confronto com o Bahia, vencido por 2 a 0 no Maracanã. Como o time já havia feito as cinco alterações, ele permaneceu no gramado pelos cinco minutos de acréscimos, mancando bastante e se locomovendo com dificuldades. Assim que Flávio Rodriguez de Souza finalizou a partida, o meia foi ao chão novamente e precisou de atendimento médico. Com a mão no joelho, temia pelo pior e os médicos flamenguistas correram para atendê-lo. Paquetá deixou o campo amparado e será desfalque na Copa do Brasil - o clube não definiu tempo de recuperação. Sonhando com a Copa do Mundo, o meia vem crescendo de rendimento no Flamengo e anotando gols importantes, como o segundo do time neste domingo, quando o Bahia crescia na busca pelo empate. Sua versatilidade em atuar como volante, armador e até ponta Seri um atributo para convencer Carlo Ancelotti a chamá-lo no dia 18 de maio. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Flamengo Lucas Paquetá Copa do Mundo Brasil COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Em meio à pressão, Remo enfrenta o Bahia pela quinta fase da Copa do Brasil Times fazem a estreia no torneio e buscam resultado para encaminhar classificação para a próxima etapa 22.04.26 8h00 futebol Sem espaço no Remo, atacante Nico Ferreira pode deixar o clube Jogador não é relacionado desde a terceira rodada da Copa Norte e deve encerrar contrato com a equipe azulina antes do fim do empréstimo 21.04.26 14h18 futebol Bahia tem dois desfalques para duelo contra o Remo na Copa do Brasil Duelo entre o Leão Azul e o Esquadrão de Aço ocorre na quarta-feira (22), na Arena Fonte Nova, em Salvador 21.04.26 12h35 FUTEBOL Meia do Remo sofre lesão grau 2 e desfalca o Leão Azul na Copa do Brasil e no Brasileirão O meia David Braga passou por exames e não joga pelo clube por pelo menos mais três semanas 20.04.26 19h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Ítalo lamenta queda de rendimento do Paysandu no segundo tempo: 'O Vasco soube aproveitar' Ítalo reconhece bom primeiro tempo do Papão, mas aponta falhas nas finalizações e impacto do gol sofrido cedo na etapa final como determinantes para a derrota em casa 22.04.26 0h14 programe-se! Após perder para o Vasco, quando e contra quem será o próximo jogo do Paysandu? Pressionado, o Papão precisa pontuar contra o Itabaiana, em Sergipe 22.04.26 0h08 futebol Em meio à pressão, Remo enfrenta o Bahia pela quinta fase da Copa do Brasil Times fazem a estreia no torneio e buscam resultado para encaminhar classificação para a próxima etapa 22.04.26 8h00 TRISTEZA Irmã de Renato Gaúcho morre antes de Paysandu x Vasco O treinador não seguirá com o Vasco para o Rio de Janeiro após a partida 21.04.26 22h17