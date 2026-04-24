Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Calendário do INSS: veja quando cai o pagamento de abril com 13º antecipado

Os pagamentos seguem o calendário habitual do INSS, organizado de acordo com o número final do cartão de benefício

Gabrielle Borges
fonte

Resultado pode ser acessado direto na plataforma "Meu INSS" (Foto: Reprodução)

Aposentados, pensionistas e demais segurados do Instituto Nacional do Seguro Social começam a receber, a partir desta sexta-feira (24), os pagamentos referentes ao mês de abril junto com a primeira parcela do 13º salário. A medida faz parte da antecipação definida pelo governo federal e deve beneficiar cerca de 35,2 milhões de pessoas em todo o país.

De acordo com o cronograma oficial, a antecipação do 13º salário será paga em duas etapas. A primeira parcela será liberada nesta sexta-feira (24) e seguirá até 8 de maio, com injeção estimada de aproximadamente R$ 39 bilhões na economia. Já a segunda parte do benefício está prevista para o período de 25 de maio e 8 de junho, também com volume semelhante de recursos.

A antecipação do abono natalino é vista como uma medida de estímulo à economia, ao ampliar o poder de compra dos beneficiários e movimentar setores como comércio e serviços em diferentes regiões do país.

Quem tem direito ao 13º salário antecipado?

Os pagamentos seguem o calendário habitual do INSS, organizado de acordo com o número final do cartão de benefício, desconsiderando o dígito verificador.

  • Têm direito à antecipação do 13º salário do Instituto Nacional do Seguro Social os segurados que receberam, em 2024, benefícios como: aposentadoria, pensão por morte, auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, salário-maternidade e auxílio-reclusão;
  • Não têm direito ao 13º salário os beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e da Renda Mensal Vitalícia;

BPC é destinado a idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência em situação de baixa renda, sendo um benefício assistencial e sem pagamento de abono natalino;

VEJA MAIS

image Justiça nega recurso de 'careca do INSS' contra uso do apelido por jornalistas
Camilo acusava os jornalistas de "injúria" e "calúnia" pelo uso do apelido


[[(standard.Article) Governo antecipa 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS em 2 parcelas]]

image André Mendonça concede prisão domiciliar humanitária a Eric Fidelis, alvo de operação do INSS
O ministro também determinou o uso de tornozeleira eletrônica e outras medidas cautelares

Calendário de pagamentos de abril e maio

calendário de pagamentos de abril do Instituto Nacional do Seguro Social segue o modelo tradicional de escalonamento, definido pelo número final do cartão do benefício, desconsiderando o dígito verificador.

A liberação dos depósitos começa pelos segurados que recebem até um salário mínimo e, em seguida, alcança aqueles com benefícios acima do piso nacional.

📅 Pagamentos para quem recebe até 1 salário mínimo

Final 1: 24/4
Final 2: 27/4
Final 3: 28/4
Final 4: 29/4
Final 5: 30/4
Final 6: 2/5
Final 7: 5/5
Final 8: 6/5
Final 9: 7/5
Final 0: 8/5

Pagamentos para quem recebe acima de 1 salário mínimo

Finais 1 e 6: 2/5
Finais 2 e 7: 5/5
Finais 3 e 8: 6/5
Finais 4 e 9: 7/5
Finais 5 e 0: 8/5

Como consultar o benefício?

Os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social podem acompanhar o valor e a data de pagamento dos benefícios de forma simples e digital, sem necessidade de deslocamento até uma agência. A consulta está disponível no aplicativo e no site do Meu INSS no endereço oficial meu.inss.gov.br, onde é possível verificar o extrato de pagamento, valores liberados e calendário de depósitos.

Outra alternativa é o atendimento telefônico pelo número 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h, com suporte para informações sobre benefícios e serviços previdenciários.

Para acessar as informações, o segurado deve utilizar o CPF e a senha cadastrada no portal Gov.br, sistema unificado do governo federal que concentra o acesso a serviços públicos digitais.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Economia

INSS

13º salário

antecipação do 13º salário
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

ECONOMIA

Calendário do INSS: veja quando cai o pagamento de abril com 13º antecipado

Os pagamentos seguem o calendário habitual do INSS, organizado de acordo com o número final do cartão de benefício

24.04.26 10h47

MEDIDA DO GOVERNO

Governo prorroga até 5 de maio prazo para Estados aderirem à subvenção ao diesel

Pela MP, o governo federal arcará com R$ 0,60 por litro do combustível, e os governos estaduais, com outros R$ 0,60. A contribuição pode ser feita por meio de pagamento direto ou de retenção do Fundo de Participação dos Estados (FPE)

24.04.26 10h36

TECNOLOGIA

Meta assina acordo multibilionário com Amazon para usar chips em inteligência artificial

As empresas não informaram os termos financeiros nem a duração exata do acordo. A vice-presidente e engenheira sênior da Amazon, Nafea Bshara, afirmou que o contrato terá duração de três a cinco anos, segundo o The Wall Street Journal

24.04.26 10h33

Trabalhadores domésticos

Trabalho doméstico no Pará reúne 196 mil pessoas; 85% não têm carteira assinada

Brasil tem 5,57 milhões de trabalhadores domésticos; Pará concentra 47,1% da categoria na Região Norte, que soma 416 mil ocupados

24.04.26 10h26

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

aviação

Companhias aéreas suspendem 2 mil voos pelo Brasil; Pará está entre os estados mais afetados

Crise tem relação com a disparada do petróleo no mercado internacional e dos aumentos aplicados pela Petrobras no querosene de aviação

21.04.26 11h32

Oportunidade

Concursos de nível médio oferecem salários de até R$ 24 mil em 2026

Seleções abertas e previstas somam milhares de vagas no país; Pará tem editais anunciados, mas com remunerações mais baixas e alta concorrência

20.04.26 7h00

Dívida

PGE perde prazo em recurso da Cerpa, maior devedora do ICMS do Pará

Cervejaria paraense, com passivo fiscal de R$ 5,8 bilhões, tem agravo de R$ 231 milhões remetido ao STJ sem contrarrazões da Procuradoria

18.04.26 16h00

INVESTIMENTO

Petrobras investirá R$ 2,8 milhões na Bacia do Marajó e US$ 2,5 bilhões na Margem Equatorial

Projeto coordenado pelo Serviço Geológico do Brasil busca atualizar conhecimento geológico e identificar potencial energético e mineral na região amazônica; Plano de Negócios 2026-2030 prevê investimento em toda a Margem Equatorial de US$ 2,5 bilhões.

20.04.26 6h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda