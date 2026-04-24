Calendário do INSS: veja quando cai o pagamento de abril com 13º antecipado

Aposentados, pensionistas e demais segurados do Instituto Nacional do Seguro Social começam a receber, a partir desta sexta-feira (24), os pagamentos referentes ao mês de abril junto com a primeira parcela do 13º salário. A medida faz parte da antecipação definida pelo governo federal e deve beneficiar cerca de 35,2 milhões de pessoas em todo o país.

De acordo com o cronograma oficial, a antecipação do 13º salário será paga em duas etapas. A primeira parcela será liberada nesta sexta-feira (24) e seguirá até 8 de maio, com injeção estimada de aproximadamente R$ 39 bilhões na economia. Já a segunda parte do benefício está prevista para o período de 25 de maio e 8 de junho, também com volume semelhante de recursos.

A antecipação do abono natalino é vista como uma medida de estímulo à economia, ao ampliar o poder de compra dos beneficiários e movimentar setores como comércio e serviços em diferentes regiões do país.

Quem tem direito ao 13º salário antecipado?

Os pagamentos seguem o calendário habitual do INSS, organizado de acordo com o número final do cartão de benefício, desconsiderando o dígito verificador.

Têm direito à antecipação do 13º salário do Instituto Nacional do Seguro Social os segurados que receberam, em 2024, benefícios como: aposentadoria , pensão por morte, auxílio por incapacidade temporária , auxílio-acidente, salário-maternidade e auxílio-reclusão;

do Instituto Nacional do Seguro Social os segurados que receberam, em 2024, benefícios como: , pensão por morte, , auxílio-acidente, salário-maternidade e auxílio-reclusão; Não têm direito ao 13º salário os beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e da Renda Mensal Vitalícia;

O BPC é destinado a idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência em situação de baixa renda, sendo um benefício assistencial e sem pagamento de abono natalino;

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Calendário de pagamentos de abril e maio

O calendário de pagamentos de abril do Instituto Nacional do Seguro Social segue o modelo tradicional de escalonamento, definido pelo número final do cartão do benefício, desconsiderando o dígito verificador.

A liberação dos depósitos começa pelos segurados que recebem até um salário mínimo e, em seguida, alcança aqueles com benefícios acima do piso nacional.

📅 Pagamentos para quem recebe até 1 salário mínimo

Final 1: 24/4

Final 2: 27/4

Final 3: 28/4

Final 4: 29/4

Final 5: 30/4

Final 6: 2/5

Final 7: 5/5

Final 8: 6/5

Final 9: 7/5

Final 0: 8/5

Pagamentos para quem recebe acima de 1 salário mínimo

Finais 1 e 6: 2/5

Finais 2 e 7: 5/5

Finais 3 e 8: 6/5

Finais 4 e 9: 7/5

Finais 5 e 0: 8/5

Como consultar o benefício?

Os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social podem acompanhar o valor e a data de pagamento dos benefícios de forma simples e digital, sem necessidade de deslocamento até uma agência. A consulta está disponível no aplicativo e no site do Meu INSS no endereço oficial meu.inss.gov.br, onde é possível verificar o extrato de pagamento, valores liberados e calendário de depósitos.

Outra alternativa é o atendimento telefônico pelo número 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h, com suporte para informações sobre benefícios e serviços previdenciários.

Para acessar as informações, o segurado deve utilizar o CPF e a senha cadastrada no portal Gov.br, sistema unificado do governo federal que concentra o acesso a serviços públicos digitais.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)