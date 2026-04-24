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Homem que mantinha namorada adolescente em casinha de cachorro é preso por tortura

A jovem recebia alimentação de forma precária e o ambiente apresentava forte odor de lixo

Victoria Rodrigues
fonte

A mulher negou as acusações feitas ao namorado. (Foto: Cortesia/ G1)

Um homem identificado apenas como Danrley, de 20 anos, foi preso nesta quinta-feira (23), suspeito de torturar sua namorada adolescente, na cidade de Santana do Ipanema, no Sertão de Alagoas. A vítima, que tem entre 16 e 17 anos, foi encontrada vivendo em uma casinha de cachorro, em condições consideradas insalubres. Mesmo com a prisão do companheiro, ela negou que estava sendo vítima de tortura e cárcere privado dentro do canil.

Segundo as informações da Polícia Civil, foi realizada uma denúncia ao Conselho Tutelar, que informou que a adolescente passava os dias isolada no quintal da residência do suspeito e não tinha contato com outras pessoas. Foi então que uma equipe da 2ª Delegacia Regional de Polícia (2ª DRP) e conselheiros tutelares foram até o imóvel, no bairro Camoxinga, investigar o caso que havia chegado até os policiais.

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Rotina da jovem no ambiente insalubre

Ao chegarem no local, os agentes encontraram a porta trancada e acharam que não havia ninguém dentro da casa, até que conseguiram identificar a jovem que estava deitada na casinha de cachorro dos fundos da residência. De acordo com a delegada Daniella Andrade, a jovem recebia alimentação de forma precária, não estava matriculada em nenhum colégio e o ambiente apresentava forte odor e acúmulo de lixo.

Após a denúncia e a visita dos policiais na casa, o suspeito foi localizado pela Polícia Civil e encaminhado a uma delegacia da região, onde foi autuado em flagrante pelo crime de tortura a uma jovem menor de idade. O caso segue em investigação enquanto os policiais continuam reunindo provas e o companheiro permanece preso no Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) de Santana do Ipanema.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

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