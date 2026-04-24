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Caso Henry: defesa de Monique Medeiros quer liberação de gato para acompanhamento na prisão

O animal, chamado Hércules, ficou fora da unidade prisional após sua prisão ser novamente decretada

Gabrielle Borges
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Hércules, um gato com pouco mais de três anos, teria criado vínculo com Monique ainda durante um período anterior de custódia (Reprodução: Brunno Dantas/TJRJ/Divulgação)

Ao retornar ao sistema prisional, na Penitenciária Talavera Bruce, em Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que restabeleceu sua prisão preventiva, a professora Monique Medeiros não foi acompanhada do gato que havia adotado durante o período em que esteve solta.

O animal, chamado Hércules, ficou fora da unidade prisional após sua prisão ser novamente decretada. Segundo a defesa, será feito um pedido formal à direção da penitenciária para que o gato possa permanecer com a detenta dentro da cela. Caso a solicitação não seja aceita administrativamente, os advogados afirmam que irão recorrer à Justiça para garantir a permanência do animal no local.

Adoção do felino na prisão

De acordo com o advogado de defesa, o convívio com o animal teria impacto emocional significativo diante da rotina no cárcere.

Para ela, a importância dele é total, porque ela fica 24 horas trancada, numa cela extremamente quente e fechada. Um animal exalando afeto, diante desse cenário de extrema solidão, é algo de grande necessidade”, afirmou o advogado Hugo Morais.

Hércules, um gato com pouco mais de três anos, teria criado vínculo com a detenta ainda durante um período anterior de custódia, quando vivia nas dependências da unidade prisional sob cuidados de uma policial penal. Segundo relatos da defesa, o animal se aproximou de Monique ao longo da permanência dela no sistema carcerário.

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Agora, o pedido da defesa depende de avaliação da direção da unidade e, eventualmente, do Judiciário, que poderá decidir se o animal poderá ou não acompanhar a detenta na cela.

Monique Medeiros responde ao processo relacionado ao caso do menino Henry Borel, morto em 2021 em circunstâncias que geraram grande repercussão nacional. Ela é acusada de homicídio por omissão.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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