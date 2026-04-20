Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Monique Medeiros se entrega à polícia após decisão de Gilmar Mendes

Ordem de prisão preventiva foi determinada na última sexta-feira (17) e mantida no sábado (18)

O Liberal
fonte

Henry, de 4 anos, morreu com sinais de agressão em um apartamento na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. (Foto: Fernando Frazão / ABr / Arquivo)

Monique Medeiros, mãe do menino Henry Borel Medeiros e ré pela morte do filho, se entregou à polícia do Rio de Janeiro nesta segunda-feira (20). A apresentação ocorreu na 34ª Delegacia de Polícia, em Bangu, após a revogação de sua liberdade por decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

A ordem de prisão preventiva foi determinada na última sexta-feira (17) e mantida no sábado (18), quando o ministro rejeitou recurso apresentado pela defesa. Monique é acusada pelo Ministério Público de omissão no caso que resultou na morte do filho, em 2021.

VEJA MAIS 

image Gilmar derruba decisão da Justiça do Rio e manda prender Monique Medeiros, mãe de Henry Borel
Henry morreu na madrugada de 8 de março de 2021, aos 4 anos, no apartamento onde morava com a mãe e o padrasto

image PGR pede ao Supremo retorno de Monique Medeiros à prisão
Autor do pedido é Leniel Borel, assistente de acusação e vítima direta dos crimes que resultaram na morte de seu filho, Henry Borel.

Henry Borel morreu na madrugada de 8 de março daquele ano. De acordo com laudos periciais, a criança sofreu hemorragia interna e laceração hepática. A versão inicial apresentada pela mãe e pelo então companheiro, Jairo Souza Santos Júnior, conhecido como Dr. Jairinho, de que o menino teria caído da cama, foi descartada pelas investigações. O Ministério Público sustenta que a criança foi vítima de agressões praticadas pelo padrasto.

Julgamento remarcado

O julgamento de Monique e de Jairinho, que chegou a ser iniciado em março, foi suspenso após a defesa do ex-vereador deixar o plenário do Tribunal do Júri. A juíza Elizabeth Machado Louro remarcou a sessão para o dia 25 de maio.

Na ocasião, a magistrada determinou a soltura de Monique e classificou a saída da defesa de Jairinho como uma “interrupção indevida do recurso processual”, em desacordo com orientações do STF.

Histórico do caso

Henry Borel, de 4 anos, morreu em um apartamento na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, com sinais de agressão. Monique e Jairinho foram presos em abril de 2021, um mês após o crime.

A mãe da criança chegou a ser solta em 2022 por decisão judicial, mas voltou a ser presa em 2023 após nova determinação do STF. O caso segue em tramitação e deve ser analisado pelo Tribunal do Júri na nova data marcada.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

caso henry borel

STF
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

Onda de calor no feriado deixa temperaturas até 5°C acima da média

21.04.26 7h52

HERÓI NACIONAL

Dia de Tiradentes: entenda por que 21 de abril é feriado nacional

Após a morte, Tiradentes foi considerado herói nacional e defensor da República

20.04.26 18h59

Exame descarta lesão grave no joelho e flamenguista Lucas Paquetá continua sonhando com a Copa

20.04.26 9h36

BRASIL

Saiba quem são os laranjas envolvidos em esquema milionário ligado ao MC Ryan SP

O funkeiro é apontado como líder e principal beneficiário de um esquema de lavagem de dinheiro que teria movimentado mais de R$ 260 bilhões, segundo a 5ª Vara Federal de Santos, que autorizou a operação Narco Fluxo

19.04.26 12h51

MAIS LIDAS EM BRASIL

caso master

Empresário Daniel Vorcaro passa mal e recebe atendimento na PF

Preso em Brasília, ex-dono do Banco Master teve mal-estar, foi avaliado por médico e segue sob acompanhamento na unidade

21.04.26 22h11

IMPASSE

Ponte na Transamazônica entre PA e TO tem interdição anunciada, mas tráfego segue, dizem motoristas

DNIT fala em bloqueio total para inspeção estrutural na travessia sobre o Rio Araguaia; situação no local ainda é incerta

20.04.26 23h44

CASOS DE FAMÍLIA

Mãe é flagrada com marido da própria filha no banheiro: "Tentei evitar, a culpa é dele"

A filha traída compartilhado as imagens nas redes sociais e narrou o momento do flagrante

20.02.24 0h57

ORAÇÃO

Oração para afastar o mal do lar e da família

Confira a oração rápida para afastar o mal do lar e da família

07.02.23 22h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda