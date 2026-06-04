Marcha para Jesus reúne milhares de fiéis e figuras políticas em São Paulo

A Marcha para Jesus reúne milhares de fiéis nas ruas de São Paulo nesta quinta-feira (4), feriado de Corpus Christi. O evento cristão teve início por volta das 10h com uma oração coletiva em frente à estação da Luz, na região central da capital paulista.

O público percorre um trajeto de aproximadamente 3,5 quilômetros rumo à praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira (FEB), localizada na Zona Norte. O deslocamento dos fiéis conta com o suporte de oito trios elétricos ao longo da caminhada.

Lideranças políticas participam da Marcha para Jesus

O ato religioso atrai diversas autoridades e figuras políticas de destaque nacional. Entre os presentes na caminhada estão o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o prefeito da capital, Ricardo Nunes.

A mobilização também registra a participação dos pré-candidatos à Presidência da República, Flávio Bolsonaro e Ronaldo Caiado.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva é representado no ato pelo advogado-geral da União, Jorge Messias, que acompanha a programação ao lado do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça.

Shows gospel e bateria 'Salmo 150'

A programação oficial prevê apresentações de grandes nomes da música cristã até as 21h na praça Heróis da FEB. Artistas consagrados como Gabriela Rocha, Aline Barros e o grupo Renascer Praise comandam os louvores e os momentos de intercessão programados.

Uma das principais atrações culturais deste ano é a Salmo 150, reconhecida como a primeira bateria gospel do Brasil, que celebra 30 anos de existência. Composta por cerca de 100 integrantes, a maioria egressa de escolas de samba tradicionais, o grupo apresenta sambas-enredo baseados em passagens da Bíblia.

Conforme revelou o pastor Jorge Rafari ao g1, o projeto musical utiliza o som do samba focado em ações de evangelização. O intérprete Leleco Sampa, que trocou o Carnaval tradicional pelas apresentações religiosas, reforçou o entusiasmo em cantar para o público cristão após meses de ensaios e a criação de seis sambas-enredo.

Tema da 34ª edição do evento

O evento chega à sua 34ª edição amparado pelo versículo de Filipenses 2:10. O tema escolhido para este ano declara que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor.

Segundo o presidente da Marcha para Jesus no Brasil, Apóstolo Estevam Hernandes, a manifestação consolida a união e a comunhão das pessoas que acreditam em Jesus Cristo. A organização informou que mais de 26 mil caravanas se inscreveram para participar da mobilização na capital.