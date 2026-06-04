Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Marcha para Jesus reúne milhares de fiéis e figuras políticas em São Paulo

Evento conta com shows gospel e a presença de autoridades públicas neste feriado de Corpus Christi

O Liberal
fonte

Marcha para Jesus reúne milhares de evangélicos nas ruas de São Paulo nesta quinta (4) (Reprodução/YouTube)

A Marcha para Jesus reúne milhares de fiéis nas ruas de São Paulo nesta quinta-feira (4), feriado de Corpus Christi. O evento cristão teve início por volta das 10h com uma oração coletiva em frente à estação da Luz, na região central da capital paulista.

O público percorre um trajeto de aproximadamente 3,5 quilômetros rumo à praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira (FEB), localizada na Zona Norte. O deslocamento dos fiéis conta com o suporte de oito trios elétricos ao longo da caminhada.

Lideranças políticas participam da Marcha para Jesus

O ato religioso atrai diversas autoridades e figuras políticas de destaque nacional. Entre os presentes na caminhada estão o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o prefeito da capital, Ricardo Nunes.

A mobilização também registra a participação dos pré-candidatos à Presidência da República, Flávio Bolsonaro e Ronaldo Caiado.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva é representado no ato pelo advogado-geral da União, Jorge Messias, que acompanha a programação ao lado do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça.

Shows gospel e bateria 'Salmo 150'

A programação oficial prevê apresentações de grandes nomes da música cristã até as 21h na praça Heróis da FEB. Artistas consagrados como Gabriela Rocha, Aline Barros e o grupo Renascer Praise comandam os louvores e os momentos de intercessão programados.

Uma das principais atrações culturais deste ano é a Salmo 150, reconhecida como a primeira bateria gospel do Brasil, que celebra 30 anos de existência. Composta por cerca de 100 integrantes, a maioria egressa de escolas de samba tradicionais, o grupo apresenta sambas-enredo baseados em passagens da Bíblia.

Conforme revelou o pastor Jorge Rafari ao g1, o projeto musical utiliza o som do samba focado em ações de evangelização. O intérprete Leleco Sampa, que trocou o Carnaval tradicional pelas apresentações religiosas, reforçou o entusiasmo em cantar para o público cristão após meses de ensaios e a criação de seis sambas-enredo.

Tema da 34ª edição do evento

O evento chega à sua 34ª edição amparado pelo versículo de Filipenses 2:10. O tema escolhido para este ano declara que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor.

Segundo o presidente da Marcha para Jesus no Brasil, Apóstolo Estevam Hernandes, a manifestação consolida a união e a comunhão das pessoas que acreditam em Jesus Cristo. A organização informou que mais de 26 mil caravanas se inscreveram para participar da mobilização na capital.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

marcha para jesus

são paulo

corpus christi

Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

Seleção brasileira feminina de vôlei estreia com vitória sobre a Holanda na Liga das Nações

03.06.26 22h41

COMÉRCIO INTERNACIONAL

Exportadores paraenses analisam impacto de possível tarifa de 25% dos EUA

Setor produtivo do Pará avalia riscos e possíveis prejuízos caso barreira comercial americana seja confirmada pelo governo dos EUA

03.06.26 8h00

instabilidade

Previsão do tempo: Pará deve ter chuvas intensas neste início de junho

No Norte do país, grande parte do Pará e outros estados se preparam para instabilidades expressivas, com chuva forte, trovoadas e acumulados elevados

02.06.26 16h02

EMBAIXADA AMERICANA

Quem é Daniel Perez? Conheça o deputado dos EUA escolhido por Trump para ser embaixador no Brasil

Nas redes sociais, o diplomata costuma demonstrar apoio às decisões de Donald Trump e ao movimento "Faça a América Grande Novamente"

02.06.26 14h34

MAIS LIDAS EM BRASIL

CASO HENRY BOREL

Jairinho é condenado a 43 anos pela morte de Henry Borel e Monique recebe perdão judicial

A defesa de Jairinho e o Ministério Público afirmaram que vão recorrer da decisão.

04.06.26 8h11

SENTENÇA

Caso Henry Borel: veja imagens do julgamento que condenou Jairinho e concedeu perdão a Monique

Julgamento foi o mais longo da história do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro

04.06.26 11h14

EVENTO CRISTÃO

Marcha para Jesus reúne milhares de fiéis e figuras políticas em São Paulo

Evento conta com shows gospel e a presença de autoridades públicas neste feriado de Corpus Christi

04.06.26 13h01

DESAPARECIMENTO

Jovem autista desaparece após sair do trabalho em SP e família cobra imagens do trajeto

Laura foi vista pela última vez na terça (2) após sair do trabalho. Mãe suspeita de celular hackeado e faz apelo

04.06.26 12h52

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda