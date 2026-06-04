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Caso Henry Borel: veja imagens do julgamento que condenou Jairinho e concedeu perdão a Monique

Julgamento foi o mais longo da história do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro

O Liberal
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Júri condenou o ex-vereador Dr. Jairinho a 43 anos de prisão. No caso de Monique Medeiros, mãe da vítima, o crime foi desclassificado para homicídio culposo (quando não há intenção de matar) (Brunno Dantas/TJRJ)

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) divulgou as imagens de sala de audiências do 11º e último dia do julgamento do caso Henry Borel, que morreu no 8 de em março de 2021, devido a uma laceração hepática causada por ação contundente no apartamento onde morava com a mãe, Monique Medeiros, e o padrasto, o ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, o "Dr. Jairinho". A sentença foi lida pela juíza Elizabeth Machado Louro, na madrugada desta quinta-feira (4).

Confira as fotos

Júri do caso Henry Borel - setença

Jairinho recebeu pena de 43 anos, 9 meses e 20 dias de prisão pela morte do menino, enquanto Monique teve seu crime desclassificado para homicídio culposo (quando não há intenção de matar) e recebeu o perdão judicial. O ex-vereador  deverá cumprir a pena inicialmente em regime fechado. Ele também foi condenado a pagar R$ 400 mil em indenização por danos morais ao pai de Henry, Leniel Borel.

 

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image Jairinho é condenado a 43 anos pela morte de Henry Borel e Monique recebe perdão judicial
A defesa de Jairinho e o Ministério Público afirmaram que vão recorrer da decisão.

O réu não estava na sala de audiências no momento da sentença e ouviu sua pena do corredor. Já Monique Medeiros permaneceu diante da magistrada durante toda a leitura. 

O julgamento começou no dia 25 de maio e durou onze dias, tornando-se o mais longo da história do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro

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