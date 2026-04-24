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Brasil

Transporte aéreo de passageiros cresce 7,7% no 1º trimestre ante mesmo período de 2025

A movimentação foi puxada principalmente pelo segmento internacional

Estadão Conteúdo
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O projeto envolve 11 aeroportos administrados pela Aena e contará com R$ 5,7 bilhões em financiamento, sendo R$ 4,64 bilhões via Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). (Foto: Freepik)

O transporte aéreo de passageiros no Brasil manteve desempenho de crescimento no início de 2026, com avanço de 7,7% no primeiro trimestre em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo levantamento do Ministério de Portos e Aeroportos (MPor), com base em dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), mais de 33,5 milhões de passageiros embarcaram em voos domésticos e internacionais no período.

A movimentação foi puxada principalmente pelo segmento internacional, que cresceu 13% no trimestre, somando mais de 8,3 milhões de passageiros. No mercado doméstico, o aumento foi de 6%, com cerca de 25,2 milhões de viajantes.

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Considerando apenas março, foram transportados 10,6 milhões de passageiros, recorde para o mês, sendo 8 milhões em voos domésticos e 2,6 milhões em internacionais. Na comparação anual, o crescimento foi de 3,1%, com alta de 1,3% no segmento doméstico e de 8,9% no internacional.

Diante da pressão de custos, o governo adotou medidas para o setor, como a redução a zero das alíquotas de PIS/Cofins sobre o querosene de aviação (QAV) e o adiamento de tarifas de navegação aérea.

Também estão em estudo novas ações para mitigar impactos sobre as tarifas ao consumidor, segundo o ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Franca.

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