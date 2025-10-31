Capa Jornal Amazônia
Veterinário é condenado a pagar R$ 1 milhão por torturar funcionário

Homem de 42 anos foi sentenciado por manter empregado em cárcere privado e submetê-lo a agressões físicas e sexuais

Jennifer Feitosa
fonte

Imagem ilustrativa (Freepik)

O veterinário de 42 anos foi condenado a pagar R$ 1 milhão em indenizações por torturar um funcionário de sua clínica, em Farroupilha (RS). A decisão é do juiz Eduardo Batista Vargas, da Vara do Trabalho do município.

De acordo com a sentença, o valor total inclui diferentes tipos de reparações financeiras à vítima:

  • R$ 350 mil por dano moral
  • R$ 179,8 mil por perda de capacidade laboral
  • R$ 16,3 mil por perda de função digestiva
  • R$ 60 mil para custeio de tratamento médico
  • R$ 30 mil por danos estéticos

Condenação também inclui dano moral coletivo

O réu e suas empresas também deverão pagar R$ 350 mil por dano moral coletivo, conforme ação movida pelo Ministério Público do Trabalho (MPT-RS). O valor será destinado a projetos sociais.

Crime ocorreu após suspeita de furto

A agressão aconteceu em agosto de 2021, quando o veterinário passou a suspeitar que o funcionário havia furtado a clínica. A vítima foi mantida em cárcere privado, sofreu tortura física, choques elétricos e violência sexual.

Mesmo após o sofrimento, o trabalhador conseguiu escapar e denunciar o crime às autoridades.

“O extremo sofrimento físico, psicológico e íntimo imposto ao reclamante afetou profundamente sua dignidade e saúde”, afirmou o juiz na decisão.

O réu ainda pode recorrer da decisão na esfera trabalhista.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

