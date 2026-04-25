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Anac estabelece restrições para transporte de power banks em aviões

A nova regulamentação, que visa aumentar a segurança contra incêndios a bordo, estabelece limites de quantidade e potência, além de proibir o uso dos dispositivos durante o voo

O Liberal
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Modelos de power banks acima de 160 Wh estão proibidos, e o descarte pode ser exigido antes do embarque caso as normas não sejam cumpridas (Freepik)

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) atualizou as normas para o transporte de carregadores portáteis, os chamados power banks, em voos nacionais e internacionais, com o objetivo de elevar a segurança e reduzir riscos de incêndios causados por superaquecimento de baterias de lítio. Publicada no Diário Oficial da União, a nova portaria revisa regras anteriores e incorpora diretrizes da Organização da Aviação Civil Internacional (Oaci).

A partir de agora, o transporte desses itens deve ser feito exclusivamente na bagagem de mão, sendo limitado a dois aparelhos por passageiro. Os equipamentos precisam ter capacidade de até 100Wh, sendo que modelos entre 100 Wh e 160 Wh exigem autorização prévia da companhia aérea. Carregadores que superem os 160 Wh estão terminantemente proibidos e devem ser descartados antes do embarque.

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Além disso, a regulamentação proíbe tanto o uso do power bank para carregar outros eletrônicos durante o voo quanto a recarga do próprio dispositivo a bordo. Os aparelhos também devem estar devidamente protegidos contra curto-circuito, preferencialmente em sua embalagem original ou com terminais isolados. A Anac recomenda que os passageiros consultem sua empresa aérea antes da viagem para evitar contratempos e acessem o site oficial da agência para detalhamentos sobre outros itens restritos.

As novas regras estabelecem: 

  • Power banks devem ser transportados exclusivamente na bagagem de mão (regra já existente, agora reforçada);
  • Cada passageiro poderá transportar, no máximo, dois power banks;
  • Equipamentos devem ter capacidade de até 100Wh;
  • Modelos entre 100 Wh e 160 Wh precisarão de autorização prévia da companhia aérea; 
  • Modelos superiores a 160 Wh são proibidos e deverão ser descartados antes da entrada na aeronave;
  • Power banks não devem ser utilizados para carregar outros eletrônicos a bordo da aeronave;
  • Power banks devem estar protegidos contra curto-circuito, com os terminais isolados ou na embalagem original; 
  • É proibido recarregar power banks a bordo da aeronave.

 

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