Jacaré encontrado em rua da Pedreira é resgatado pela PM em Belém

O caso teve grande repercussão nas redes sociais após o animal assustar moradores

O Liberal
fonte

Jacaré encontrado em rua da Pedreira é resgatado pela PM em Belém. (Foto: Redes Sociais)

Um jacaré foi encontrado na rua D, próximo ao canal da travessa Pirajá, no bairro da Pedreira, em Belém, após a forte chuva que atingiu a cidade na quarta-feira (18). O animal apareceu no meio da via e assustou moradores da área. Uma equipe do Batalhão de Polícia Ambiental (BPA) foi acionada para realizar o resgate do réptil.

De acordo com relatos, o jacaré teria cerca de um metro e meio. Ele surgiu depois do volume intenso de água provocado pelo temporal, o que pode ter contribuído para que ele saísse do habitat natural e fosse parar na área urbana. Diante da situação, os moradores acionaram a polícia.

A ocorrência foi repassada ao BPA, que enviou uma equipe ao local para realizar a retirada do animal de maneira segura. O jacaré foi capturado pelos militares, garantindo a segurança da população e da própria espécie.

Em nota, a Polícia Militar confirmou que uma equipe do Batalhão de Polícia Ambiental foi acionada por moradores da área e realizou o resgate do jacaré.

“Com o auxílio de equipamentos apropriados, a equipe fez a soltura no Refúgio de Vida Silvestre (Revis) Pirelli. A PM destaca que, durante o período chuvoso, é comum o aparecimento de animais silvestres em áreas urbanas. A orientação é que a população não tente se aproximar ou manipular o animal e acione imediatamente o número 190, para que uma equipe especializada faça o resgate com segurança”, comunicou.

Palavras-chave

resgate de jacaré

Batalhão de Polícia Ambiental (BPA)
Belém
