Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Vorcaro trocou mensagens com Moraes no dia da prisão para salvar Master, diz jornal

Dados extraídos do celular do executivo revelam que ele prestava contas ao ministro sobre as negociações de venda do banco e sugerem diálogos

Estadão Conteúdo
fonte

Daniel Vorcaro é dono do Banco Master (Divulgação / Banco Master)

O banqueiro Daniel Vorcaro e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes trocaram mensagens pelo WhatsApp durante todo o dia 17 de novembro de 2025. A troca ocorreu na data em que o dono do Banco Master foi preso pela Polícia Federal, segundo informações da colunista Malu Gaspar, do jornal O Globo.

Dados extraídos do celular do executivo revelam que ele prestava contas ao ministro sobre as negociações de venda do banco. As conversas sugerem diálogos a respeito do inquérito sigiloso que tramitava na Justiça Federal de Brasília.

A apuração detalha que as conversas ocorreram entre 7h19 e 20h48, pouco antes da abordagem policial no Aeroporto de Guarulhos. Para manter o sigilo, Vorcaro e Moraes escreviam textos em seus blocos de notas e enviavam as imagens com recurso de visualização única.

O Conteúdo das Mensagens

Nas mensagens citadas pela reportagem, o banqueiro relata ter antecipado o negócio com o grupo Fictor para tentar salvá-lo. Ele menciona que um possível vazamento de informações seria péssimo, mas poderia servir de gancho para entrar no circuito do processo.

Vorcaro questionou o magistrado por duas vezes se havia alguma novidade. Ele chegou a perguntar diretamente: "Conseguiu bloquear?".

A cronologia dos fatos indica que o banqueiro monitorava o avanço das investigações enquanto falava com o ministro. Segundo a PF, Vorcaro teria obtido informações sigilosas através de acesso ilegal aos sistemas da corporação.

Ele tentou peticionar na 10ª Vara Federal de Brasília dezoito minutos após a decretação de sua prisão. A tentativa visava barrar medidas cautelares.

Na última comunicação registrada, às 20h48, Vorcaro respondeu a uma possível dúvida sobre os negócios. Ele afirmou que a movimentação poderia inibir algo não detalhado.

Antes de encerrar, avisou que estava indo assinar com investidores estrangeiros. Neste momento, Moraes reagiu apenas com um emoji de polegar levantado. O executivo acabou preso antes de decolar rumo a Malta.

A Versão de Moraes e a Defesa

Procurado pela colunista, o ministro Alexandre de Moraes afirmou, em nota, que não recebeu as mensagens. Ele classificou as informações como uma ilação mentirosa destinada a atacar o STF. A defesa de Daniel Vorcaro preferiu não se manifestar.

Entenda o "Modus Operandi" do Banqueiro

O banqueiro tinha o hábito de travar conversas sensíveis escrevendo no bloco de anotações. Em seguida, ele enviava um print (imagem da tela) do texto ao interlocutor como foto de visualização única.

Este mecanismo impede a criação de um histórico de conversas em aplicativos de mensagens como o WhatsApp.

Os arquivos disponibilizados pela PF à CPI do INSS contêm sete desses prints registrados em 17 de novembro de 2025. Nesta data, Vorcaro foi preso pela primeira vez ao tentar embarcar em Guarulhos (SP) para Dubai, por volta das 22 horas.

Um desses prints é o rascunho do texto publicado por um site. Este site é acusado de "receber para divulgar informações do interesse de Vorcaro", conforme mostrou o Estadão.

Também há prints de mensagens que teriam sido enviadas horas antes da prisão.

Em um print registrado às 17h21, o texto diz: "Fiz uma correria aqui pra tentar salvar. Fiz o que deu, vou anunciar parte da transação". O relógio do celular marcava 17h22 quando o print foi feito.

Outro print, com o relógio marcando 17h26, exibe a pergunta de Vorcaro: "Alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear?".

Em outra foto da tela, o banqueiro questiona novamente: "Alguma novidade?". O relógio do celular marcava 19h58.

Às 20h48, um print da anotação no bloco de notas sinaliza uma resposta. Vorcaro escreve: "Foi. Seria melhor na sexta junto com os gringos mas foi o que deu pra fazer dentro da situação. Acho que pode inibir. Amanhã começam as batidas do Esteves. To indo assinar com os investidores de fora e estou online".

O banqueiro já havia feito menção a "bloqueio" em mensagem redigida dias antes, em 30 de outubro de 2025. Ele escreveu frases elogiosas a um interlocutor e disse que "temos só que bloquear essa sacanagem".

O texto foi registrado às 13h51, como indica o relógio do celular congelado no momento do print da tela. Nele, Vorcaro elogia o interlocutor e fala sobre "sacrifício pessoal", "legado pro Brasil" e "bloquear essa sacanagem".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CASO MASTER/VORCARO

Moraes

mensagens
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

BRASIL

Vorcaro trocou mensagens com Moraes no dia da prisão para salvar Master, diz jornal

Dados extraídos do celular do executivo revelam que ele prestava contas ao ministro sobre as negociações de venda do banco e sugerem diálogos

06.03.26 8h03

decisão

Mendonça autoriza transferência de Daniel Vorcaro para Penitenciária Federal em Brasília

No pedido encaminhado ao STF, a polícia argumentou que a transferência para o sistema penitenciário federal é necessária para garantir a efetividade da prisão preventiva

05.03.26 22h22

boletim médico

Advogado contesta PF e diz que 'Sicário' de Vorcaro está vivo, sem protocolo de morte cerebral

A Polícia Federal de Minas Gerais chegou a informar que Mourão teria morrido nesta quarta-feira, 4

05.03.26 22h02

investigação

Dino anula ato da CPMI do INSS e suspende quebra de sigilo de Lulinha

Nesse rol de investigados atingidos pela mesma votação na CPMI, estão alvos de todas as bandeiras políticas

05.03.26 20h38

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Manifestação

Protesto ‘Fora Lula, Moraes e Toffoli’ saiu às ruas em Belém neste domingo

Manifestação integra uma agenda de mobilizações nacional, que planeja protestos em outras capitais

01.03.26 13h09

INOVAÇÕES

Minha Casa Minha Vida amplia alcance e cria novas modalidades de crédito habitacional

Ministro das Cidades, Jader Filho, detalha inclusão da classe média, linha para reformas, compra assistida e novos modelos de financiamento

28.02.26 12h07

POLÍTICA

Gleisi afirma que bolsonaristas foram à Paulista 'fantasiados de brasileiros' para atacar Lula

A ministra também afirmou que uma coordenadora do escritório de Flávio seria cunhada do dono do banco, Daniel Vorcaro.

01.03.26 18h28

Eleições

Calendário das Eleições 2026 é aprovado pelo TSE; veja as datas dos turnos

O primeiro turno das eleições será em 4 de outubro e o segundo em 25 de outubro

03.03.26 8h31

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda