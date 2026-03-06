Vorcaro trocou mensagens com Moraes no dia da prisão para salvar Master, diz jornal

O banqueiro Daniel Vorcaro e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes trocaram mensagens pelo WhatsApp durante todo o dia 17 de novembro de 2025. A troca ocorreu na data em que o dono do Banco Master foi preso pela Polícia Federal, segundo informações da colunista Malu Gaspar, do jornal O Globo.

Dados extraídos do celular do executivo revelam que ele prestava contas ao ministro sobre as negociações de venda do banco. As conversas sugerem diálogos a respeito do inquérito sigiloso que tramitava na Justiça Federal de Brasília.

A apuração detalha que as conversas ocorreram entre 7h19 e 20h48, pouco antes da abordagem policial no Aeroporto de Guarulhos. Para manter o sigilo, Vorcaro e Moraes escreviam textos em seus blocos de notas e enviavam as imagens com recurso de visualização única.

O Conteúdo das Mensagens

Nas mensagens citadas pela reportagem, o banqueiro relata ter antecipado o negócio com o grupo Fictor para tentar salvá-lo. Ele menciona que um possível vazamento de informações seria péssimo, mas poderia servir de gancho para entrar no circuito do processo.

Vorcaro questionou o magistrado por duas vezes se havia alguma novidade. Ele chegou a perguntar diretamente: "Conseguiu bloquear?".

A cronologia dos fatos indica que o banqueiro monitorava o avanço das investigações enquanto falava com o ministro. Segundo a PF, Vorcaro teria obtido informações sigilosas através de acesso ilegal aos sistemas da corporação.

Ele tentou peticionar na 10ª Vara Federal de Brasília dezoito minutos após a decretação de sua prisão. A tentativa visava barrar medidas cautelares.

Na última comunicação registrada, às 20h48, Vorcaro respondeu a uma possível dúvida sobre os negócios. Ele afirmou que a movimentação poderia inibir algo não detalhado.

Antes de encerrar, avisou que estava indo assinar com investidores estrangeiros. Neste momento, Moraes reagiu apenas com um emoji de polegar levantado. O executivo acabou preso antes de decolar rumo a Malta.

A Versão de Moraes e a Defesa

Procurado pela colunista, o ministro Alexandre de Moraes afirmou, em nota, que não recebeu as mensagens. Ele classificou as informações como uma ilação mentirosa destinada a atacar o STF. A defesa de Daniel Vorcaro preferiu não se manifestar.

Entenda o "Modus Operandi" do Banqueiro

O banqueiro tinha o hábito de travar conversas sensíveis escrevendo no bloco de anotações. Em seguida, ele enviava um print (imagem da tela) do texto ao interlocutor como foto de visualização única.

Este mecanismo impede a criação de um histórico de conversas em aplicativos de mensagens como o WhatsApp.

Os arquivos disponibilizados pela PF à CPI do INSS contêm sete desses prints registrados em 17 de novembro de 2025. Nesta data, Vorcaro foi preso pela primeira vez ao tentar embarcar em Guarulhos (SP) para Dubai, por volta das 22 horas.

Um desses prints é o rascunho do texto publicado por um site. Este site é acusado de "receber para divulgar informações do interesse de Vorcaro", conforme mostrou o Estadão.

Também há prints de mensagens que teriam sido enviadas horas antes da prisão.

Em um print registrado às 17h21, o texto diz: "Fiz uma correria aqui pra tentar salvar. Fiz o que deu, vou anunciar parte da transação". O relógio do celular marcava 17h22 quando o print foi feito.

Outro print, com o relógio marcando 17h26, exibe a pergunta de Vorcaro: "Alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear?".

Em outra foto da tela, o banqueiro questiona novamente: "Alguma novidade?". O relógio do celular marcava 19h58.

Às 20h48, um print da anotação no bloco de notas sinaliza uma resposta. Vorcaro escreve: "Foi. Seria melhor na sexta junto com os gringos mas foi o que deu pra fazer dentro da situação. Acho que pode inibir. Amanhã começam as batidas do Esteves. To indo assinar com os investidores de fora e estou online".

O banqueiro já havia feito menção a "bloqueio" em mensagem redigida dias antes, em 30 de outubro de 2025. Ele escreveu frases elogiosas a um interlocutor e disse que "temos só que bloquear essa sacanagem".

O texto foi registrado às 13h51, como indica o relógio do celular congelado no momento do print da tela. Nele, Vorcaro elogia o interlocutor e fala sobre "sacrifício pessoal", "legado pro Brasil" e "bloquear essa sacanagem".