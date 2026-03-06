Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Líder da oposição na Câmara pretende protocolar pedido de impeachment de Moraes por caso Master

Estadão Conteúdo

Líder da oposição na Câmara dos Deputados, Cabo Gilberto Silva (PL-PB), disse que vai protocolar, na próxima terça-feira, 10, um pedido de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, após a revelação de conversas particulares entre o magistrado e Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

"Diante das gravíssimas informações reveladas nas últimas horas, informo que estarei protocolando na próxima terça-feira, no Senado Federal, um pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes", afirmou Silva.

Para o parlamentar, não é cabível a um ministro do Supremo manter comunicações com investigados, o que colocaria dúvidas sobre a parcialidade de Moraes.

"Ministros do Supremo também devem responder por seus atos quando há indícios de violação do dever de imparcialidade, do decoro do cargo e da confiança pública. O Senado não pode se omitir diante de fatos dessa magnitude", disse. "Ninguém está acima da lei. Nem banqueiros poderosos. Nem ministros do Supremo Tribunal Federal."

Será o décimo pedido de impeachment de ministro do STF protocolado no Senado apenas neste ano. Moraes já foi alvo de um desses requerimentos, baseado na revelação do jornal O Globo sobre a existência de um contrato de R$ 129 milhões entre o Banco Master e o escritório da advogada Viviane Barci, mulher de Alexandre de Moraes.

Os outros oito pedidos já protocolados no período pedem o impeachment de Dias Toffoli, também com acusações sobre a proximidade do ministro e o banco de Vorcaro.

Segundo a lei brasileira, o pedido de impeachments de ministros são analisados pelo Senado. Cabe ao presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), determinar a abertura ou não do processo.

Dados extraídos do celular de Vorcaro revelam que ele prestava contas a Moraes sobre as negociações de venda do banco e sugerem diálogos a respeito do inquérito sigiloso que tramitava na Justiça Federal de Brasília.

Outras mensagens mostram que Vorcaro consultou Moraes sobre a lista de convidados para um fórum jurídico realizado em Londres, em abril de 2024. O magistrado determinou que o empresário Joesley Batista, da J&F, fosse "bloqueado" do evento, e Vorcaro levou o tema à organização do fórum.

Para manter o sigilo, Vorcaro e Moraes usavam o recurso de visualização única. Por essa razão, as respostas do ministro não estão disponíveis, mas as notas do dono do Master permaneceram acessíveis no histórico do aparelho celular do banqueiro.

CASO MASTER/VORCARO/MORAES/MENSAGENS/OPOSIÇÃO/PEDIDO/IMPEACHMENT
