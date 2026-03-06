Cela de 7m², cama de cimento: saiba como é a penitenciária na qual Vorcaro estará preso

O banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, foi transferido nesta sexta-feira, 6, para a Penitenciária Federal de Brasília, que integra o Complexo da Papuda. Lá, ele cumprirá a prisão preventiva ordenada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), para que não obstrua as investigações das fraudes cometidas por ele e seus aliados.

Vorcaro deixou a Penitenciária 2 de Potim, no interior de São Paulo, e agora passará os dias em uma unidade de segurança máxima, sob vigilância permanente e sem contato com outros detentos.

A Penitenciária Federal de Brasília é uma das cinco prisões de segurança máxima geridas pelo governo federal. Entre os detentos está, por exemplo, o líder do Primeiro Comando da Capital (PCC), Marcos Willians Herbas Camacho, o Marcola, entre outros líderes da facção.

A cela em que o banqueiro ficará custodiado tem 7 m². São 208 celas individuais, dividas em quatro blocos de dois andares cada. Cada unidade conta com uma cama fixa de cimento, balcão e bancos de cimento, um vaso sanitário e uma pia fixa. Os presos têm horários definidos para tomar banho.

Vorcaro passará a maior parte do tempo sozinho em sua cela. Ele só poderá deixar o local para se banhar, receber visitas em salas separadas por vidro, usando interfone, e tomar banho de sol. As visitas, seja com familiares ou advogados, podem durar até 3 horas e todas as conversas são gravadas.

A revista no presídio passa por quatro etapas, com uma série de leitores de corpo e detectores de qualquer tipo de material. A estrutura da Penitenciária é inspirada na "unidade supermáxima" dos Estados Unidos, erguida no Colorado e conhecida como o "Alcatraz".

O local fica ao lado do 19º Batalhão da Polícia Militar, conhecido como Papudinha, onde o ex-presidente Jair Bolsonaro cumpre pena por tentativa de golpe de Estado.

No dia a dia, o banqueiro terá contato reduzido com outras pessoas. A comida é entregue por meio de uma portinhola e, após as refeições, bandeja e lixo passam por inspeção. Ele será algemado e acompanhado por um carcereiro toda vez que deixar a cela.

A Penitenciária conta com mais de 250 câmeras de monitoramento e entre 200 e 250 agentes federais vistoriando cerca de 12,3 mil m² de área.

Vorcaro ficará isolado por até 20 dias, no período de triagem. Ele passará por uma série de exames, inclusive psicológicos, que avaliarão o risco de suicídio, outros fatores. Durante esse período, ele ficará numa cela de 9m² e não poderá receber visitas de familiares.

Decisão de Mendonça

Na noite de quinta-feira, 5, o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), havia determinado que o empresário fosse transferido para a Penitenciária Federal em Brasília, atendendo a um pedido da PF - que apontou riscos à segurança pública e à condução das investigações caso ele permanecesse no presídio estadual.

Segundo a PF, Vorcaro possui "significativa capacidade de articulação e influência sobre diversos atores situados em diferentes esferas do poder público e do setor privado", o que poderia interferir no andamento das apurações ou no cumprimento de decisões judiciais.

No pedido encaminhado ao STF, a polícia argumentou que a transferência para o sistema penitenciário federal é necessária para garantir a efetividade da prisão preventiva, mitigar riscos institucionais associados à elevada sensibilidade da investigação e preservar a integridade física do próprio preso.

A PF prendeu Vorcaro nesta quarta-feira, 4, na terceira fase da Operação Compliance Zero, que apura suspeitas de irregularidades na gestão do banco. Foi a primeira ação autorizada por Mendonça depois que assumiu a relatoria do caso na Corte.