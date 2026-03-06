Capa Jornal Amazônia
Fotos de Daniel Vorcaro na prisão vazam; veja como ele ficou após ser preso!

Daniel Vorcaro foi submetido a uma série de procedimentos obrigatórios

O Liberal
fonte

Daniel Vorcaro, do Banco Master (Divulgação)

Fotos de Daniel Vorcaro dentro da Penitenciária 2 de Potim, no interior do estado, foram divulgadas, provocando surpresa e indignação em sua defesa. Os advogados do cliente, que chegou à unidade prisional na quinta-feira (5), anunciaram que solicitarão a instauração de inquérito para apurar o vazamento das imagens.

Após sua chegada à Penitenciária 2 de Potim, Daniel Vorcaro foi submetido a uma série de procedimentos obrigatórios, comuns a todos os presos que ingressam na unidade. Entre eles, destacam-se:

  • revista pessoal e de objetos;
  • higienização obrigatória;
  • corte de cabelo no padrão da unidade;
  • registro fotográfico;
  • coleta de impressões digitais;
  • substituição das roupas civis pelo uniforme do presídio.

Defesa de Vorcaro reclama

Em nota divulgada às 16h27, a defesa de Daniel Vorcaro manifestou grande surpresa e indignação com a divulgação das fotos. Os advogados argumentaram que “parece não haver limites para o vazamento de informações com objetivo de expor, desgastar, e humilhar seu cliente”.

image Sem barba e com cabelo cortado, Vorcaro segue preso enquanto é investigado por vários crimes. Imagem: Reprodução

A nota da defesa informou também que será requerida mais uma vez a instauração de inquérito para apurar a divulgação de informações sigilosas. A expectativa é que “os responsáveis por tamanha arbitrariedade sejam responsabilizados”.

Por fim, a defesa reafirmou sua crença “no Estado Democrático de Direito e no respeito a mínima integridade daqueles que estão submetidos à sua custódia”.

