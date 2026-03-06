Capa Jornal Amazônia
Política

Política

Rio precisa ser governado por gente séria, diz Lula; precisamos recuperar o Rio para o mundo

Estadão Conteúdo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira, 6, que o Estado do Rio precisa ser governado por "gente séria". A declaração do presidente foi feita ao lado do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), que é pré-candidato ao governo fluminense e receberá o apoio de Lula.

"Gente séria precisa governar o Rio de Janeiro. Isto aqui é um símbolo. Isto aqui já foi capital do Brasil. Isto aqui era motivo de orgulho. De repente, o Rio ficou quase que abandonado. Então, recuperar o Rio de Janeiro não é recuperar o Rio de Janeiro para os cariocas, é recuperar o Rio de Janeiro para os cariocas, para os paulistas, para o Brasil e, mais importante, para o mundo", disse o presidente.

A fala de Lula ocorreu durante o anúncio do hub internacional da Gol Linhas Aéreas, que agora se localiza no principal aeroporto carioca. Segundo o presidente, o Galeão era um "deserto" e parecia com um "depósito de frustrações", mas que está sendo recuperado graças a esforços do Executivo.

O petista ponderou ainda que grandes aeroportos no mundo são localizados fora das cidades que são servidas pelos terminais, mas que esse é um diferencial do Galeão, localizado a 18 quilômetros do Centro do Rio.

O presidente também destacou a importância de São Paulo como um turismo de negócios, e disse que espera que a capital fluminense siga o mesmo rumo. "Se a capital de São Paulo tivesse uma praia, possivelmente a gente competiria com o Rio de Janeiro", brincou Lula.

Seguindo a tônica dos discursos deste ano, que visam as eleições de outubro, Lula afirmou que o Brasil possui avanços com quem possui "responsabilidade e compromisso". "Na hora que a gente planta coisas boas, a gente colhe coisas boas. Na hora que a gente planta vento, a gente colhe tempestade", disse o presidente.

Palavras-chave

LULA/RIO/ENCONTRO/PAES/DISCURSO
Política
