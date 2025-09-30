Capa Jornal Amazônia
Vídeo: 'Fofão', da Carreta Furacão, se desequilibra e invade casa ao cair de telhado

No vídeo publicado nas mídias sociais, é possível ouvir risadas após a queda do "Fofão"

Victoria Rodrigues
fonte

Em julho de 2024, um personagem da Carreta Furacão também teria se acidentado em uma apresentação. (Foto: Reprodução/ Instagram)

Conhecida pelas famosas performances ao longo das avenidas das cidades brasileiras, a Carreta Furacão costuma levar alegria e diversão a diversas pessoas. Mas isso não foi exatamente o que aconteceu em uma noite quando a apresentação do grupo terminou em uma queda do personagem “Fofão” no telhado de uma casa, que fica localizada em Itaú de Minas, no estado de Minas Gerais.

Em um vídeo que viralizou nas mídias sociais, é possível ver o personagem, que estava em cima de um muro, se desequilibrar e cair sobre a parte de cima da residência. Após ter quebrado o telhado da casa, é possível escutar várias risadas do público enquanto o 'Fofão' desaparece, mas o personagem consegue retornar pelo mesmo buraco de onde caiu e volta tranquilamente a correr e a dançar pelas ruas da cidade.

Acidentes da Carreta Furacão

Pelo motivo dos integrantes da Carreta Furacão estarem sempre dançando no meio das ruas, em cima das casas e em outros lugares estratégicos, essa não foi a primeira vez que um personagem teria se machucado durante a apresentação. Em julho do ano passado, uma pessoa que estava fantasiada também de ‘Fofão’ foi atropelada por uma bicicleta após ter dado uma cambalhota em Aracruz (ES).

Na época, o jovem foi identificado como Breno Nascimento Graciano, de 19 anos, e ele explicou que teria tentado dar um mortal, mas acabou sendo atropelado por um ciclista que passou no momento pela Avenida Venâncio Flores. “Eu estou bem, não me machuquei não, nem o ciclista. Foi só o susto mesmo. Faço pirueta, cambalhota, desde criança e nunca me machuquei”, disse Breno após o acidente em entrevista ao G1, em 2024.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

