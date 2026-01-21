Capa Jornal Amazônia
Anitta canta 'Vai Malandra' em ritmo de rock doido no Rio de Janeiro

Assim como fez em Belém, Anitta decidiu homenagear novamente a cultura paraense em solo carioca

Riulen Ropan
fonte

Anitta decidiu homenagear novamente a cultura paraense em solo carioca. (Foto: Reprodução / Redes Sociais)

A cantora Anitta continua a surpreender o público em sua maratona carnavalesca de 2026. Após transformar o Estádio do Mangueirão em uma verdadeira aparelhagem, a "Poderosa" levou a sonoridade do Pará para o Rio de Janeiro durante a quinta apresentação dos "Ensaios da Anitta", realizada nesta terça-feira (20).

Assim como fez em sua estreia da temporada em Belém, onde encerrou o show com uma versão especial de "Show das Poderosas" em ritmo de rock doido, Anitta decidiu homenagear novamente a cultura paraense em solo carioca. Desta vez, o hit escolhido para ganhar a batida frenética do Norte foi "Vai Malandra", levando os fãs ao delírio no Riocentro.

Em Belém, a cantora já havia mostrado sua conexão com o ritmo ao dividir o palco com ícones como Gaby Amarantos e Viviane Batidão. No Rio de Janeiro, a presença de Viviane Batidão dividindo o palco, e também nos bastidores curtindo o momento e vibrando com a versão rock doido de Anitta, reforçou esse intercâmbio cultural entre o funk carioca e o tecnomelody.

Look de Touro e o tema "Cosmos"

Para a apresentação no Rio, Anitta surgiu com um look ousado e vibrante, inspirado no signo de Touro. A fantasia, predominantemente verde, faz parte do tema "Cosmos", que rege a turnê deste ano e explora a astrologia e o universo místico. Segundo a artista, a escolha da cor verde para representar Touro simboliza "nutrição, esperança e expansão".

O evento no Riocentro atraiu diversas celebridades, como MC Rebecca, Camilla de Lucas, e a influenciadora Flora Cruz, que elogiaram a energia e a temática mística adotada pela cantora nesta temporada.

O fenômeno dos Ensaios

Os Ensaios da Anitta se consolidaram como um dos eventos mais aguardados do pré-Carnaval brasileiro. A maratona já passou por cidades como Fortaleza, Brasília e Recife, sempre mesclando hits da carreira da artista com ritmos regionais e participações especiais.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

