Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Carnaval chevron right

Silvia Braz curte o Carnaval de Salvador no trio elétrico de Ivete Sangalo

A cantora comanda o tradicional Bloco Coruja

O Liberal
fonte

Silvia Braz e Ivete Sangalo no tradicional Bloco Coruja, em Salvador (Divulgação)

A convite da cantora Ivete Sangalo, Silvia Braz marcou presença no trio elétrico da artista no tradicional Bloco Coruja, em Salvador, neste sábado (14). Em meio à energia contagiante que toma conta do circuito, Silvia acompanhou a apresentação de perto, celebrando a folia ao lado de convidados e amigos da artista.

Fashionista, Silvia apostou em um look especial Ferragamo, com styling de Pedro Sales para curtir a folia com Veveta. 

VEJA MAIS

image Sabrina Sato abre oficialmente o Carnaval com fantasia de elfa toda tatuada
A apresentadora usou alta-costura no seu primeiro dia de maratona carnavalesca

Essa é a primeira vez que Silvia no Carnaval na capital baiana, onde desembarcou na sexta-feira, dando início a uma agenda intensa e cheia de brilho. Nos próximos dias, ela segue para o Rio de Janeiro, onde cumpre agenda na Marquês de Sapucaí, acompanhando os desfiles das escolas de samba e marcando presença em camarotes da avenida.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Cultura

Carnaval 2026

Ivete Sangalo

Silvia Braz

Carnaval
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda