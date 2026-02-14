Silvia Braz curte o Carnaval de Salvador no trio elétrico de Ivete Sangalo

A convite da cantora Ivete Sangalo, Silvia Braz marcou presença no trio elétrico da artista no tradicional Bloco Coruja, em Salvador, neste sábado (14). Em meio à energia contagiante que toma conta do circuito, Silvia acompanhou a apresentação de perto, celebrando a folia ao lado de convidados e amigos da artista.

Fashionista, Silvia apostou em um look especial Ferragamo, com styling de Pedro Sales para curtir a folia com Veveta.

VEJA MAIS

Essa é a primeira vez que Silvia no Carnaval na capital baiana, onde desembarcou na sexta-feira, dando início a uma agenda intensa e cheia de brilho. Nos próximos dias, ela segue para o Rio de Janeiro, onde cumpre agenda na Marquês de Sapucaí, acompanhando os desfiles das escolas de samba e marcando presença em camarotes da avenida.