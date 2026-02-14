João Gomes e Ivete Sangalo se encontram no Bloco Coruja, em Salvador

O sábado de Carnaval (14) entrou para a história da folia baiana com um encontro inédito e emocionante no alto do trio do tradicional Bloco Coruja. Em meio ao circuito Barra-Ondina, com o pôr do sol pintando a Baía de Todos-os-Santos de dourado, Ivete Sangalo recebeu João Gomes para um feat que misturou axé e piseiro diante de uma multidão em êxtase.

O encontro aconteceu com vista privilegiada para o mar e para a energia pulsante da avenida. Ali, dois dos maiores nomes da música brasileira contemporânea dividiram o microfone, os sorrisos e a vibração que só o Carnaval de Salvador é capaz de proporcionar cantando seus maiores sucessos.

Ivete e João Gomes levaram ao público seus sucessos que atravessam gerações e regiões, cantando músicas que marcaram sua trajetória e consolidaram sua identidade nordestina. A dupla cantou "Petrolina, Juazeiro", um clássico do forró, de Jorge de Altinho. Em seguida, eles emendaram uma versão de "Dengo".

Carismático e dono de uma conexão genuína com o público, o cantor trouxe ao trio sua simplicidade, brasilidade e a força de um movimento musical que nasceu no Nordeste e conquistou o país. Ao lado de Ivete, mostrou que o encontro entre ritmos, do axé ao piseiro, é também o encontro entre histórias, territórios e afetos.

O momento simbolizou muito mais que uma participação especial: foi a tradução perfeita da proposta da 99Food durante o Carnaval. No alto do Coruja, com o mar ao fundo e a cidade vibrando, ficou claro: quando axé encontra piseiro, nasce um novo capítulo da música brasileira.