Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Carnaval chevron right

João Gomes e Ivete Sangalo se encontram no Bloco Coruja, em Salvador

Feat do axé com o piseiro marca o sábado de Carnaval

O Liberal
fonte

João Gomes aparece em trio para cantar com Ivete Sangalo (Reprodução)

O sábado de Carnaval (14) entrou para a história da folia baiana com um encontro inédito e emocionante no alto do trio do tradicional Bloco Coruja. Em meio ao circuito Barra-Ondina, com o pôr do sol pintando a Baía de Todos-os-Santos de dourado, Ivete Sangalo recebeu João Gomes para um feat que misturou axé e piseiro diante de uma multidão em êxtase.

O encontro aconteceu com vista privilegiada para o mar e para a energia pulsante da avenida. Ali, dois dos maiores nomes da música brasileira contemporânea dividiram o microfone, os sorrisos e a vibração que só o Carnaval de Salvador é capaz de proporcionar cantando seus maiores sucessos.  

VEJA MAIS

image Silvia Braz curte o Carnaval de Salvador no trio elétrico de Ivete Sangalo
A cantora comanda o tradicional Bloco Coruja

image CarnaBelém 2026: trânsito é alterado em vários locais da capital paraense; veja onde
Interdições temporárias estão ocorrendo em bairros e distritos da cidade até o dia 18 de fevereiro, em diferentes horários

image Shawn Mendes e Bruna Marquezine visitam Ivete Sangalo antes de estreia no Carnaval 2026 de Salvador
O 'casal' esteve no camarim de Ivete Sangalo, neste sábado (14)


 
Ivete e João Gomes levaram ao público seus sucessos que atravessam gerações e regiões, cantando músicas que marcaram sua trajetória e consolidaram sua identidade nordestina. A dupla cantou "Petrolina, Juazeiro", um clássico do forró, de Jorge de Altinho. Em seguida, eles emendaram uma versão de "Dengo".

Carismático e dono de uma conexão genuína com o público, o cantor trouxe ao trio sua simplicidade, brasilidade e a força de um movimento musical que nasceu no Nordeste e conquistou o país. Ao lado de Ivete, mostrou que o encontro entre ritmos, do axé ao piseiro, é também o encontro entre histórias, territórios e afetos.

O momento simbolizou muito mais que uma participação especial: foi a tradução perfeita da proposta da 99Food durante o Carnaval. No alto do Coruja, com o mar ao fundo e a cidade vibrando, ficou claro: quando axé encontra piseiro, nasce um novo capítulo da música brasileira. 

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Cultura

Ivete Sangalo

João Gomes
Carnaval
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda