CarnaBelém 2026: trânsito é alterado em vários locais da capital paraense; veja onde

O trânsito da capital paraense sofre mudanças durante a programação do CarnaBelém 2026. Motoristas e pedestres devem ficar atentos às alterações no tráfego para garantir a segurança dos foliões. Interdições temporárias estão ocorrendo em bairros e distritos da cidade até o dia 18 de fevereiro, em diferentes horários.

Na região do Ver-o-Rio, o trânsito será bloqueado de 14 a 17 de fevereiro, das 15h à meia-noite. As interdições ocorrerão nos cruzamentos da avenida Pedro Álvares Cabral com a travessa Dom Romualdo de Seixas e da avenida Marechal Hermes com a avenida Visconde de Souza Franco.

No entorno da Aldeia Amazônica, as alterações serão mais amplas. Os bloqueios vão das 14h às 2h, com início antecipado para as 8h no domingo (15). As interdições ocorrerão na avenida Pedro Miranda, nos cruzamentos com as travessas Lomas Valentina, Alferes Costa e Enéas Pinheiro.

Distritos de Belém

Nos distritos, também haverá mudanças. Em Mosqueiro, a área próxima ao Aeroporto terá restrição de tráfego das 15h às 20h, nos cruzamentos da travessa Eurico Romariz com a rua do Aeroporto e da rua Rodrigues Pinagé com a avenida Camilo Salgado.

Na Vila de Mosqueiro, o trânsito será interrompido das 17h às 2h nos cruzamentos da avenida Getúlio Vargas, rua Comandante Ernesto Dias e rua Siqueira Mendes com a rua Tenente Coronel José do Ó, além da interdição da rua Siqueira Mendes com a rua Nossa Senhora do Ó.

Em Outeiro, onde o Carnaval ocorre de 13 a 18 de fevereiro, haverá apoio operacional de trânsito no estacionamento da Praia do Amor para organizar o fluxo de veículos.

Já em Icoaraci, entre os dias 13 e 17, agentes de trânsito atuarão nos cruzamentos da rua 15 de Agosto com a rua Berredos e com a travessa São Roque, para orientar motoristas e garantir a circulação na área de maior movimentação.

Segundo o diretor de trânsito da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel), Rogério Brasil, o planejamento busca reduzir impactos no tráfego e aumentar a segurança. “Essas ações são planejadas para garantir a segurança dos foliões, pedestres e motoristas, além de manter a fluidez do trânsito nos pontos de maior concentração de pessoas. Nosso objetivo é permitir que a população aproveite o Carnaval com tranquilidade e responsabilidade”, afirmou.

A recomendação aos condutores é redobrar a atenção à sinalização temporária, seguir as orientações dos agentes e, sempre que possível, optar por rotas alternativas durante os períodos de interdição.