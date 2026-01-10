Capa Jornal Amazônia
Globo anuncia mudança na programação em homenagem a Manoel Carlos

O documentário, que aborda a vida e a carreira do autor por meio de entrevistas e imagens de arquivo, foi lançado no primeiro semestre de 2024

Estadão Conteúdo
fonte

Autor Manoel Carlos (Reprodução/Globo)

A Globo anunciou uma mudança em sua programação após a morte do autor de novelas Manoel Carlos. Na próxima segunda-feira, 12, após a estreia do BBB 26, será exibido o especial Tributo - Manoel Carlos.

O documentário, que aborda a vida e a carreira do autor por meio de entrevistas e imagens de arquivo, foi lançado no primeiro semestre de 2024, e vinha disponível para assistir no streaming Globoplay. Uma exibição foi feita na TV aberta em maio daquele ano.

A emissora ainda não confirmou como ficará a grade por conta da mudança. Até então, a previsão era de que o Jornal da Globo fosse ao ar após o Big Brother, às 23h25. É provável que o espaço entre 0h20 e 2h25, dedicado a reprises, seja diminuído para o encaixe da homenagem.

Em comunicado à imprensa a emissora destacou sua relação com o artista, desde seu primeiro trabalho na casa como diretor-geral do Fantástico, em 1972, até a última novela escrita por Manoel Carlos, Em Família, em 2014. Ao longo das décadas, o autor também trabalhou para outras emissoras.

A emissora também indica que "vai trazer matérias em seus programas e telejornais" por conta da morte do autor.

.
