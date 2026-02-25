Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Após prisão de João Lima, ex-mulher revela estar sofrendo ataques da família do artista

Segundo informações divulgadas pela defesa da vítima, os episódios de violência teriam começado após o casamento, ainda durante a lua de mel.

Estadão Conteúdo

Após a prisão do cantor paraibano João Lima no final de janeiro deste ano, a médica e influenciadora Raphaella Brilhante falou pela primeira vez sobre o ocorrido nesta segunda-feira, 23. "Eu sobrevivi a uma tentativa de feminicídio", desabafou em seu perfil no Instagram.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais no começo do ano, o artista aparece agredindo a esposa. Após a agressão, Raphaella registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil da Paraíba, que também concedeu medida protetiva a ela. O casal estava casado há cerca de dois meses.

VEJA MAIS

image João Lima afirma em áudio que 'não tem memória das agressões' contra ex-esposa; OUÇA
Gravação mostra conversa entre cantor e Raphaella Brilhante; artista foi preso nesta segunda (26)

image Ex-esposa de João Lima relata tentativa de feminicídio: 'Não foi apenas agressão'
Raphaella Brilhante afirma que foi ameaçada com faca e relata episódios de violência durante o relacionamento; cantor está preso preventivamente

"Essa semana completa um mês desde que tudo aconteceu, desde que tudo veio à tona. Essa semana vai fazer um mês e eu sigo sendo ameaçada e me sentindo com medo", relatou a influenciadora. "A família do agressor segue tentando me desacreditar e me descredibilizar, fazendo violência psicológica comigo", continuou Raphaella. João Lima é filho do deputado estadual Cicinho Lima (PL-PB).

"Esse é o meu primeiro pronunciamento. Continua não sendo fácil falar sobre isso", afirmou a influenciadora. Na ocasião, ela comentou sobre o turbilhão de emoções pelo qual passou após ser agredida.

"A verdade é que a violência não acaba quando você vai embora. Ela muda de forma. Ela continua nos ataques familiares, no trauma que fica na vítima, nas marcas que não podem ser vistas, mas, que são sentidas todos os dias", pontuou.

Por fim, Raphaella fez um pedido: para que seu público não solte a mão dela ou de outras mulheres que foram vítimas de violência doméstica. "É um pedido para que nossa voz não seja mais silenciada", finalizou.

Quem é João Lima?

Natural de João Pessoa, João Lima atua como cantor, compositor e empresário nos gêneros forró e sertanejo. Ele iniciou a carreira ainda na adolescência, aos 14 anos, e passou a ganhar projeção nacional a partir de 2016, quando começou a ser apontado como um dos novos nomes da música nordestina.

O artista pertence a uma família de forte tradição musical no estado. Ele é neto do forrozeiro Pinto do Acordeon, um dos nomes mais tradicionais do forró nordestino, que morreu em 2020, aos 72 anos, vítima de câncer.

O pai do cantor é Cicinho Lima, cantor e político, suplente de deputado estadual pelo PL e atual secretário executivo de Cultura da Paraíba. A nomeação de Cicinho para o cargo gerou críticas de artistas e representantes do setor cultural no estado. O tio de João Lima, Mô Lima, também atua como sanfoneiro, mantendo a tradição familiar.

Cicinho Lima é ainda conhecido por sua proximidade política com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), relação frequentemente destacada pela imprensa local.

Investigação

Segundo informações divulgadas pela defesa da vítima, os episódios de violência teriam começado após o casamento, ainda durante a lua de mel. Parte das agressões teria sido registrada por câmeras internas da residência do casal. João Lima é investigado por violência doméstica, e o caso segue em apuração pela Polícia Civil da Paraíba.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

MÚSICA/JOÃO LIMA/RAPHAELLA BRILHANTE/AGRESSÃO/ATAQUES
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CELEBRIDADES

Marido de Gretchen realiza procedimento no nariz e mostra 'antes e depois': veja

O saxofonista paraense utilizou ácido hialurônico e técnica de fios de tração

25.02.26 18h05

FAMOSOS

Marina Ruy Barbosa posa de topless em 'publi' na web; veja

A artista destacou rotina de cuidados no pós-Carnaval em um post na web

25.02.26 17h47

VARIEDADES

De arrepiar! Corpo de Dinho, do 'Mamonas Assassinas', é exumado e item é encontrado intacto

A exumação dos cinco músicos ocorreu na última segunda-feira (23), quase 30 anos após a tragédia que interrompeu a carreira do grupo.

25.02.26 16h48

MELHORAS, VEVETA!

Cantora Ivete Sangalo é hospitalizada para exames após mal-estar

A artista deu entrada em um hospital de Salvador nesta quarta-feira (25)

25.02.26 15h16

MAIS LIDAS EM CULTURA

INDIGNAÇÃO

BBB 26: Solange Couto causa revolta após frase sobre estupro durante discussão com Samira

Ana Paula que é "desumana"? A frase infeliz rapidamente viralizou. Alguns internautas pediram até a expulsão de Solange por causa do que foi dito.

25.02.26 16h34

revelação

Márcia Sensitiva é internada e revela diagnóstico de doença autoimune

A taróloga relatou em uma gravação feita no próprio hospital o momento em que descobriu a condição

25.02.26 22h51

CELEBRIDADES

Casou com o filho? Andressa Urach revela estar casada há 11 dias: 'amor não precisa de plateia'

Influenciadora retornou ao Carnaval como musa da Porto da Pedra

16.02.26 11h04

violência

Após prisão de João Lima, ex-mulher revela estar sofrendo ataques da família do artista

Segundo informações divulgadas pela defesa da vítima, os episódios de violência teriam começado após o casamento, ainda durante a lua de mel.

25.02.26 17h37

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda