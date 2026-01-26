João Lima afirma em áudio que 'não tem memória das agressões' contra ex-esposa; OUÇA

Um áudio de uma ligação telefônica entre o cantor paraibano João Lima e a ex-esposa Raphaella Brilhante trouxe novos detalhes sobre as denúncias de violência doméstica atribuídas ao artista. Na conversa, João afirma que “não tem memória” das agressões relatadas pela ex-companheira, enquanto ela cobra explicações e um pedido de desculpas. A gravação foi divulgada pela TV Cabo Branco.

A gravação veio a público no mesmo dia em que o cantor foi preso preventivamente, nesta segunda-feira (26), após se apresentar à Polícia Civil na sede da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), no Centro de João Pessoa.

Durante a ligação, Raphaella relata dores físicas e questiona as agressões sofridas ao longo do relacionamento. “Você já me bateu várias vezes, né? […] Eu vou ter que ir ao ortopedista hoje. Está me dando choque de dor no osso. E você chegar para mim e me ligar pedindo perdão, porque você não quer mais ser grosso comigo. Você não acha que você está amenizando muito as coisas, não? O que é que eu fiz contigo nesse tempo todo, João? O que justifica uma agressão? Me diga”, disse ela em um dos trechos do áudio.

Em resposta, João Lima afirma que não pretende invalidar o relato da ex-esposa, mas diz não se recordar dos episódios mencionados.

“Nada justifica isso. Eu não quero invalidar nada do que aconteceu. O meu problema é que eu não tenho memória disso aí que você me mostrou. Eu não estou dizendo que é mentira nem nada. Se você soubesse o quanto eu estou me cobrando agora. Não é de mim”, declarou o cantor, emocionado.

Raphaella rebate e afirma que os episódios não foram isolados. Segundo ela, as agressões teriam ocorrido desde o início do casamento, inclusive durante a lua de mel. No áudio, ela também menciona um episódio específico após uma apresentação do cantor.

Sobre o caso

João Lima foi preso após a Justiça decretar sua prisão preventiva no domingo (25), depois da repercussão de vídeos divulgados nas redes sociais, no sábado (24), que mostram agressões contra a ex-esposa. Além do mandado de prisão, também foi concedida uma medida protetiva em favor de Raphaella Brilhante.

A decisão judicial determina que o cantor não se aproxime da ex-esposa, não frequente a residência onde morava e não mantenha qualquer tipo de contato com ela ou com familiares. A medida estabelece ainda uma distância mínima de 300 metros entre o investigado e a vítima.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil da Paraíba.