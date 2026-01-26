Quem é João Lima, cantor que teve prisão preventiva decretada por violência doméstica?

O cantor e compositor paraibano João Lima teve a prisão preventiva decretada no último domingo, 25, após a divulgação de vídeos que mostram agressões contra a esposa, a médica e influenciadora Raphaella Brilhante. As imagens circularam nas redes sociais e levaram a vítima a registrar boletim de ocorrência na Polícia Civil da Paraíba, que também concedeu medida protetiva a ela. O casal está casado há cerca de dois meses.

A decisão judicial foi expedida pelo plantão do Tribunal de Justiça da Paraíba (TJ-PB) e assinada pelo juiz Bruno César Azevedo Isidro. O caso segue sob investigação, e a Polícia Civil informou que não divulga detalhes adicionais enquanto as diligências estão em andamento.

Trajetória e origem familiar de João Lima

Natural de João Pessoa, João Lima atua como cantor, compositor e empresário nos gêneros forró e sertanejo. Ele iniciou a carreira ainda na adolescência, aos 14 anos, e passou a ganhar projeção nacional a partir de 2016, quando começou a ser apontado como um dos novos nomes da música nordestina.

O artista pertence a uma família de forte tradição musical no Estado. Ele é neto do forrozeiro Pinto do Acordeon, um dos nomes mais tradicionais do forró nordestino, que morreu em 2020, aos 72 anos, vítima de câncer. O pai do cantor é Cicinho Lima, cantor e político, suplente de deputado estadual pelo PL e atual secretário executivo de Cultura da Paraíba. A nomeação de Cicinho para o cargo gerou críticas de artistas e representantes do setor cultural no estado. O tio de João Lima, Mô Lima, também atua como sanfoneiro, mantendo a tradição familiar.

Cicinho Lima é ainda conhecido por sua proximidade política com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), relação frequentemente destacada pela imprensa local.

Carreira musical

João Lima trabalha de forma independente e soma mais de 70 mil seguidores nas redes sociais, onde divulga lançamentos e projetos. Em 2024, lançou o álbum Prazer, João Lima, disponível nas plataformas de streaming.

Como compositor, ele afirma ter músicas gravadas por artistas de destaque do cenário nacional, como Xand Avião, Wesley Safadão, Gustavo Mioto, Nattan, Os Menotti, Heitor Costa, Raí, Eric Land e Barões da Pisadinha. Entre as canções associadas ao seu nome estão Perigosa, Monotonia e Ela Disse que Gosta. O cantor também costuma se apresentar em festas populares, vaquejadas e eventos no Nordeste.

Após a repercussão do caso, apresentações previstas na agenda do artista começaram a ser canceladas.

Investigação

Segundo informações divulgadas pela defesa da vítima, os episódios de violência teriam começado após o casamento, ainda durante a lua de mel. Parte das agressões teria sido registrada por câmeras internas da residência do casal. João Lima é investigado por violência doméstica, e o caso segue em apuração pela Polícia Civil da Paraíba.