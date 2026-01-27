Ex-esposa de João Lima relata tentativa de feminicídio: 'Não foi apenas agressão'

A médica e influenciadora digital Raphaella Brilhante afirmou ter sido vítima de tentativa de feminicídio praticada pelo então companheiro, o cantor paraibano João Lima. Em um vídeo divulgado nas redes sociais e obtido pela imprensa, ela relatou ameaças, agressões físicas e disse que chegou a temer pela própria vida. “A sensação que eu tenho é que eu sobrevivi”, declarou.

Visivelmente abalada, Raphaella disse que decidiu tornar o relato público para evitar que a gravidade do caso fosse minimizada. “Não é nada fácil estar aqui falando sobre isso, mas eu preciso falar para que não tentem diminuir o que realmente aconteceu, o que eu vivi”, afirmou.

Segundo o depoimento, as agressões não se limitaram a episódios isolados. “Não foi apenas agressão, que já é extremamente grave, mas eu também vivi uma tentativa de feminicídio”, disse.

Raphaella relatou que, além de episódios de sufocamento, teria sido ameaçada com uma faca. “Teve uma ocasião em que ele pegou uma faca e ficou mandando eu me matar. E as marcas estão aqui. Não é fácil falar sobre isso. A sensação que eu tenho é que eu sobrevivi, mas é como se meu corpo ainda estivesse lá. Eu não tô bem”, desabafou.

Violência teria começado após o casamento

De acordo com Raphaella Brilhante, o relacionamento com João Lima durou cerca de dois meses após o casamento, e os episódios de violência teriam começado ainda na lua de mel. Em outro trecho do relato, ela afirmou que as agressões ocorreram apenas cinco dias depois da cerimônia e que, muitas vezes, eram motivadas por ciúmes ou aconteciam sem motivo aparente.

“Teve um dia que eu simplesmente me levantei para fazer um miojo, ele foi atrás de mim na cozinha e me deu um tapa no rosto do nada e voltou a dormir”, contou.

A médica também afirmou que, em determinado momento, chegou a acreditar que poderia morrer. “Ele tentou me sufocar, eu não conseguia respirar”, relatou. Por medo e vergonha, segundo ela, os episódios teriam sido escondidos inclusive de familiares.

Sobre o caso

O cantor João Lima foi preso preventivamente nesta segunda-feira (26) após se apresentar à Polícia Civil da Paraíba, na sede da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), no Centro de João Pessoa. A prisão foi decretada pela Justiça no domingo (25), após a repercussão de vídeos divulgados nas redes sociais que mostram agressões contra a ex-esposa.

Além do mandado de prisão preventiva, a Justiça concedeu medida protetiva em favor de Raphaella Brilhante. A decisão determina que João Lima não se aproxime da vítima, não frequente a residência onde morava e não mantenha contato com ela ou com familiares, estabelecendo uma distância mínima de 300 metros.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil da Paraíba.