IBGE abre vagas para agentes em 5 estados incluindo o Pará; veja a remuneração e acesse o edital

Apesar de oferecer vagas efetivas no Concurso Nacional Unificado, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou um novo edital de temporários para a carreira de agente de pesquisas e mapeamento.

O extrato de edital, com as informações do processo seletivo, foi divulgado no Diário Oficial da União desta terça (04/06). Já o documento na íntegra foi publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

Para concorrer é necessário ter o nível médio completo. Após aprovado, o agente temporário conta com uma remuneração de R$ 1.512,38 e auxílio-alimentação de R$ 1 mil.

As vagas são para os seguintes municípios:

Centro-Oeste

Nova Andradina-MS: duas vagas;

Água Boa-MT: três vagas;

Nortelândia-MT: uma vaga;

Pontes de Lacerda-MT: duas vagas.

Norte

Tucumã-PA: duas vagas.

Sul

Caxias do Sul-RS: sete vagas;

Lajeado-RS: seis vagas.

Sudeste

Amparo-SP: quatro vagas; e

Mirassol-SP: uma vaga.

*(Iury Costa, estagiário, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia)