Concurso do TSE Unificado abre inscrições; há vagas no Pará e salários chegam a R$ 13,9 mil

As inscrições para o concurso público unificado da Justiça Eleitoral começam às 10h desta terça-feira (04.06). Promovido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o certame está sendo organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) para preencher 395 vagas no próprio TSE e em 26 tribunais regionais eleitorais (TREs), incluindo o Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE/PA), que oferta quatro vagas de contratação imediata e ainda busca a formação de cadastro de reserva.

Confira aqui o edital do Concurso Público do TSE Unificado

Do total de oportunidades abertas em todo o país, 126 são para cargos de analista judiciário e 269 para cargos de técnico judiciário. Os salários variam de R$ 8.529,65 a R$ 13.994,78.

O edital do concurso foi publicado no Diário Oficial da União no dia 28 de maio. O TRE de Tocantins é o único Tribunal Regional Eleitoral de fora do edital, porque está com outro concurso em andamento.

Inscrições

Os interessados em participar do concurso devem se inscrever somente via internet, no endereço eletrônico da banca organizadora, dentro do prazo estabelecido no edital para a inscrição - que começa nesta 4 de junho e vai até o dia 18 de julho. Haverá cobrança de uma taxa de R$ 130,00 para os candidatos ao cargo de analista judiciário e de R$ 85 para técnico judiciário, mas candidato membro de família de baixa renda que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico e doador de medula óssea pode pedir isenção desse valor.

Vagas e salários

As oportunidades para o cargo de analista judiciário são nas seguintes áreas:

Administrativa,

Contabilidade,

Arquitetura,

Arquivologia,

Biblioteconomia,

Enfermagem,

Engenharia Civil,

Engenharia Elétrica,

Engenharia Mecânica,

Estatística,

Medicina (Clínica Médica),

Medicina (Psiquiatria),

Medicina do Trabalho,

Odontologia,

Psicologia,

Serviço Social e

Tecnologia da Informação.

Os cargos de nível superior têm salários de R$ 13.994,78 na Justiça Eleitoral.

Já para técnico judiciário, que exige diploma de nível superior em qualquer área de formação, as oportunidades são para a área administrativa. Nesse caso, o salário é de R$ 8.529,65, acrescido de R$ 1.243,91 (Gratificação de Atividade de Segurança - GAS), totalizando R$ 9.773,56, para os profissionais de apoio especializado em programação de sistema.

Conforme o edital, do total de vagas ofertadas, 20% serão reservadas para pessoas negras, 10% para pessoas com deficiência e 3% para pessoas indígenas.

Vagas no Pará

O TRE do Pará aderiu ao concurso público unificado do TSE e está ofertando quatro vagas de contratação imediata, sendo duas de analista judiciário e duas de técnico judiciário, para agente da polícia judicial. A Corte busca também a formação de cadastro de reserva nesses dois cargos e ainda na área de contabilidade (analista judiciário) e programação de sistema (técnico judiciário).

Etapas do concurso

A seleção contará com provas objetivas e discursiva, com duração de 4 horas e 30 minutos, aplicadas aos candidatos ao cargo de analista judiciário. Já os candidatos que concorrem aos cargos de Técnico Judiciário farão prova com duração de 3 horas e 30 minutos.

A previsão é que as provas sejam aplicadas em todo o país no dia 22 de setembro, inclusive na capital paraense, Belém.