Com vagas no TRE do Pará, TSE publica edital do concurso público unificado da Justiça Eleitoral

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) publicou, no Diário Oficial da União desta quarta-feira (28.05), o edital do concurso unificado da Justiça Eleitoral. Estão sendo ofertadas126 vagas para cargos de analista judiciário e 269 para cargos de técnico judiciário, totalizando 395 vagas no próprio TSE e em 26 tribunais regionais eleitorais (TREs), incluindo o Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE/PA). O certame também busca a formação de cadastro reserva.

Confira aqui o edital completo

Vagas e salários

Para analista judiciário, há oportunidades nas seguintes áreas: Administrativa, Contabilidade, Arquitetura, Arquivologia, Biblioteconomia, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Estatística, Medicina (Clínica Médica), Medicina (Psiquiatria), Medicina do Trabalho, Odontologia, Psicologia, Serviço Social e Tecnologia da Informação. Os salários nesses cargos de nível superior são de R$ 13.994,78.

Já para técnico judiciário, que exige diploma de nível superior em qualquer área de formação, as oportunidades são para a área administrativa. Nesse caso, o salário é de R$ 8.529,65, acrescido de R$ 1.243,91 (Gratificação de Atividade de Segurança - GAS), totalizando R$ 9.773,56, para os profissionais de apoio especializado em programação de sistema.

Do total de vagas ofertadas, 20% serão reservadas para pessoas negras, 10% para pessoas com deficiência e 3% para pessoas indígenas.

Pará

No Pará, o TRE está ofertando por meio do concurso público unificado do TSE, quatro vagas de contratação imediata, sendo duas de analista judiciário e duas de técnico judiciário, para agente da polícia judicial. A Corte regional também busca a formação de cadastro de reserva nesses dois cargos e ainda na área de contabilidade (analista judiciário) e programação de sistema (técnico judiciário).

Inscrições

O concurso está sendo organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). Para participar do certame, os candidatos devem se inscrever somente via internet, no endereço eletrônico da banca organizadora, dentro do prazo estabelecido no edital para a inscrição - a partir da próxima terça-feira, 4 de junho, até o dia 18 de julho. Será cobrada uma taxa de R$ 130,00 para os candidatos ao cargo de analista judiciário e de R$ 85 para técnico judiciário.

Pode pedir a isenção dessa taxa membro de família de baixa renda que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico e candidato doador de medula óssea.

Etapas do concurso

Os candidatos ao cargo de analista judiciário farão provas objetivas e discursiva, com duração de 4 horas e 30 minutos. As provas objetivas para os cargos de Técnico Judiciário terão a duração de 3 horas e 30 minutos. A previsão é que as provas sejam aplicadas em todo o país no dia 22 de setembro, inclusive na capital paraense, Belém.