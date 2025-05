Centro de Estudos Cinematográficos realiza o I Fórum de Pesquisa em Cinema em Belém

A partir desta quarta-feira (14) até sexta-feira (16), Belém recebe o I Fórum de Pesquisa em Cinema, na Casa das Artes, sempre das 18h às 21h, com entrada gratuita e emissão de certificados de participação. O objetivo é fortalecer a pesquisa cinematográfica no Pará, reconhecendo o cinema como linguagem artística essencial à reflexão crítica, à investigação acadêmica e à transformação social.

Com iniciativa do Centro de Estudos Cinematográficos (CEC), sob coordenação geral de Marco Antonio Moreira, o fórum conta com apoio cultural da Casa das Artes, da Fundação Cultural do Estado do Pará e do Governo do Pará. Há também parcerias com o Bacharelado em Cinema e Audiovisual da UFPA, o Programa de Pós-Graduação em Artes da UFPA (PPGArtes), o Centro Acadêmico do Curso de Cinema e Audiovisual da UFPA, a Universidade Federal do Pará (UFPA), a Banzeiro Comunicação e a Rede Cultura de Comunicação.

“A gente aprende a valorizar o cinema como arte quando estuda. O cinema é entretenimento também, mas não é só isso. É uma arte essencial no século XXI”, destaca Marco Antonio Moreira, que afirma ainda que o fórum nasce da vontade de estimular novas pesquisas, particularmente no estado do Pará, reconhecendo o que já foi produzido, mas também abrindo caminhos para quem está começando.

A programação é uma reunião de pesquisas que articulam cinema com história, psicanálise, crítica e artes visuais, abordando desde clássicos até o cinema paraense contemporâneo e a obra de Líbero Luxardo.

“É fundamental visibilizar os trabalhos que vêm sendo feitos e estimular novos olhares sobre o cinema. Conhecer essas pesquisas nos ajuda a entender a complexidade das obras cinematográficas e a valorizar ainda mais a potência do cinema”, pontua.

Raíssa Barbosa irá palestrar no segundo dia com o tema “Entre a crise e o desejo: o cinema adulto e os espaços de exibição em Belém nas décadas de 1980 e 1990”. Doutoranda em História pela UFPA, ela estuda o circuito exibidor pornográfico em Belém e a criação de uma “pornoparaensidade”. Raíssa aborda a importância dos espaços de exibição na cidade.

“Estudar o cinema em Belém é essencial para entender a história cultural e urbana da cidade. Ao longo do século XX, os espaços de exibição revelam transformações nos hábitos e na própria configuração urbana. O fechamento dos cinemas de rua, por exemplo, simboliza um esvaziamento dos encontros públicos e coletivos”, diz.

Veja a programação:

14 de maio

- Abertura: Marco Antonio Moreira – A importância das pesquisas sobre cinema

Professor da UFPA, mestre e doutor em Artes, Marco Antonio é coordenador do Centro de Estudos Cinematográficos (CEC) e presidente da ACCPA. Sua fala destaca o cinema como linguagem artística essencial para a reflexão, pesquisa e transformação social, estimulando novas investigações no estado do Pará.

- Leandro Alves da Silva Caldas – Iracema Uma Transa Amazônica: entre a censura e a aclamação

Historiador e mestre em História Social da Amazônia pela UFPA, investiga o contexto histórico do filme Iracema – Uma Transa Amazônica e sua recepção na Europa e no Brasil sob o regime militar.

- Alex Damasceno – Por que não lemos David Bordwell e Kristin Thompson?

Professor da UFPA e doutor em Comunicação pela UFRGS, discute o pouco uso do marco teórico dos autores no Brasil, defendendo a análise fílmica poética como método de investigação crítica do cinema.

- Januário Guedes – Figuras do real: a história do Brasil na arte do cinema

Jornalista, mestre em Comunicação, diretor do MIS Pará e pesquisador de longa trajetória, propõe o cinema como fenômeno estético capaz de revelar saberes históricos, com foco no filme Cabra Marcado para Morrer.

15 de maio

- Beatriz Oliveira – Direção de arte e a visualidade amazônica

Mestranda em Artes e bacharel em Cinema pela UFPA, analisa a construção do espaço fílmico no cinema paraense contemporâneo por meio da direção de arte.

- Raíssa Barbosa – Entre a crise e o desejo: o cinema adulto e os espaços de exibição em Belém nas décadas de 1980 e 1990

Doutoranda em História pela UFPA, estuda o circuito exibidor pornográfico em Belém e a criação de uma “pornoparaensidade”.

- Alana Felix Munhoz Krás Borges – A mulher infamiliar: um estudo psicanalítico do filme Cidade dos Sonhos

Psicóloga e mestre em Psicologia pela UFPA, propõe uma leitura psicanalítica da obra de David Lynch a partir do conceito freudiano de infamiliar.

16 de maio

- John Fletcher – Jean-Luc Godard e o Centro de Estudos Cinematográficos

Professor da UFPA e doutor em Antropologia, aborda o cinema de Godard nos anos 1960 e suas conexões com os debates promovidos pelo CEC.

- Gabriel Darwich – Quando a vida não cabe nas telas: uma ética do estranhamento na obra de Abbas Kiarostami

Mestrando em Artes pela UFPA, investiga a ruptura do dispositivo cinematográfico nas obras de Kiarostami a partir de uma perspectiva semiopragmática e neoformalista.

- Ramiro Quaresma – O cinema e o audiovisual do Pará: memórias submersas de uma filmografia invisível

Doutor em Artes, documentarista e curador, apresenta um panorama histórico do cinema paraense entre 1910 e 2020, com foco na preservação e memória audiovisual.

- Diego Maia da Costa – Do cinejornal ao Cinema Novo: Líbero Luxardo e as imagens da Amazônia (1940–1980)

Historiador e pesquisador da obra de Líbero Luxardo, analisa sua contribuição para o cinema amazônico no século XX.

- Encerramento: Marco Antonio Moreira – O cinema contemporâneo e amazônico em futuras pesquisas sobre cinema

O coordenador do fórum encerra a programação com uma reflexão sobre os caminhos da pesquisa cinematográfica na Amazônia.

Agende-se:

Datas: 14, 15 e 16 de maio

Horários: das 18h às 21h

Local: Casa das Artes – R. Dom Alberto Gaudêncio Ramos, 236 - Nazaré, Belém

Inscrições no link