Cena Bis: José Augusto emociona Belém com show dos 50 anos de carreira

A noite da última sexta-feira (09) foi de fortes emoções na Arena Guilherme Paraense, o Mangueirinho. O cantor e compositor José Augusto celebrou meio século de carreira com a turnê Histórias em Canções – 50 anos, em um espetáculo repleto de sucessos que marcaram gerações e embalaram corações apaixonados. Belém foi uma das cidades escolhidas para receber essa turnê especial, e o público respondeu com casa cheia.

Antes do cantor subir ao palco, a festa já estava garantida. A banda paraense Warilou abriu a noite com um show animado e contagiante. O grupo relembrou grandes hits da música paraense e colocou o público para dançar com os ritmos que embalam festas no Pará. A abertura contou ainda com a participação do DJ Fábio Yamada, que apresentou uma setlist especial recheada de sucessos dançantes, preparando o clima da noite para o momento mais aguardado.

No palco, José Augusto revisitou as músicas que se tornaram trilha sonora de novelas e histórias de amor. Canções como Aguenta Coração, tema da novela Barriga de Aluguel (1990); Estória de Nós Dois, que embalou a personagem Monalisa em Avenida Brasil (2012); e Querer É Poder, tema da novela Sonho Meu (1993), foram alguns dos pontos altos da apresentação.

Entre uma música e outra, José Augusto dividiu com a plateia um pedaço de sua história pessoal e sua relação afetiva com a cidade. O artista contou que seu pai, Augusto Novoa, era natural de Belém, e que mesmo tendo deixado a cidade aos 17 anos, em 1929, sempre manteve viva a memória da capital paraense dentro da família.

“Toda vez que eu venho a Belém, é algo especial. Toda vez que eu estou aqui, eu me lembro das coisas que ele me contava, quando eu ainda era menino. Ele falava da rua que ele brincava com os amigos, e todas as noites que a gente conversava e todos os dias que a gente se sentava à mesa ele sempre tinha um carinho especial por Belém do Pará”, compartilhou o cantor. José também relembrou histórias do pai sobre pontos turísticos da cidade, como o Ver-o-Peso e a região onde hoje está localizado o Aeroporto Internacional de Belém, no bairro Val-De-Cans. “Ele soltava pipa ali”, contou o artista.

Com mais de cinco décadas de carreira, José Augusto segue como um dos grandes nomes da música romântica brasileira. Sua passagem por Belém foi marcada não apenas por nostalgia e emoção, mas também por uma profunda conexão afetiva entre artista, público e memória. Um espetáculo que foi, acima de tudo, uma celebração do amor, pela música, pela cidade e pelas histórias que atravessam gerações.