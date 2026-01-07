Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Irreconhecível? Saiba quantos quilos André Mattos perdeu antes de fazer delegado em Três Graças

Ator que dá vida ao delegado Jairo, na novela das 21h, afirmou que mudou hábitos e ganhou qualidade de vida

Gabrielle Borges
fonte

André também destacou os benefícios que a perda de peso trouxe para sua qualidade de vida (Divulgação/Globo)

O ator André Mattos, de 64 anos, atualmente no ar como o delegado Jairo de "Três Graças" surpreendeu seus fãs ao contar que parte do público demorou a reconhecê-lo após emagrecer 60 kg.

Conhecido por papéis icônicos como o Dom João VI em O Quinto dos Infernos e o delegado Fortunato em Tropa de Elite, compartilhou sua transformação nas redes sociais.

O ator também usou o post para compartilhar um pouco sobre sua jornada de emagrecimento, destacando a importância das mudanças de hábitos.

Tenho recebido muitas mensagens de pessoas de todo o Brasil. Alguns me perguntam: ‘Esse aí é o Dom João VI? Quase não te reconheci’, ou ‘Te reconheci pela voz!’. Outros dizem: ‘É o delegado Fortunato, de Tropa de Elite?’ e até ‘É o Paixola, de Mutantes?’. Sim, sou eu mesmo! Perdi 60 kg e hoje estou no elenco de Três Graças, contou Mattos.

Cuidar da minha saúde foi uma transformação profunda. Cheguei a pesar 146 kg, e agora estou com 88 kg. Mas a diferença vai muito além do número na balança",  afirmou. 

"Foi um processo de reeducação alimentar, exercícios regulares, acompanhamento médico e, principalmente, constância. Tudo isso sem precisar de bariátrica. Foi necessário ter disciplina, fazer escolhas diárias e respeitar meu tempo”, complementou Mattos em seu relato.

Por fim, André também destacou os benefícios que a perda de peso trouxe para sua qualidade de vida. "Hoje me sinto mais leve, mais disposto, mais presente. Qualidade de vida é isso: cuidar do corpo para seguir vivendo com mais energia, consciência e alegria", finalizou.

(Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com)

