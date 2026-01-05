'Vou te dar um chá bem gostoso': Reencontro de Vivi e Leo 'pega fogo' em 'Três Graças'

O reencontro de Vivi e Leo, o casal "Vileo", na novela "Três Graças" está dando o que falar. Em uma sequência repleta de emoção e química, os dois personagens finalmente se entregaram à paixão. No entanto, algo inesperado ocorreu e agitou a web.

No capítulo que foi ao ar no último sábado (3), Leonardo (Pedro Novaes) foi até a casa de Viviane (Gabriela Loran) e o clima entre ele e a farmacêutica esquentou. Viviane o recebeu com gentileza em seu apartamento simples. Leonardo ficou surpreso com a simplicidade do local e Vivi não perde a deixa de alfinetar o salário que recebia da empresa do pai de Leo.

Mesmo assim, Leonardo indagou se Viviane tinha algo para tomar e ela perguntou " Chá ou água? O que você prefere". Ao responder que preferia chá, ela disparou "Vou te dar um chá bem gostoso".

Ao se inclinar para observar melhor uma foto no porta-retratos, Leo acaba derrubando o objeto junto com a xícara. Ao se abaixarem para recolher os itens, os dois se envolvem em um beijo intenso.

No entanto, a intimidade do casal foi interrompida de forma inesperada pelo personagem Bagdá (Xamã), aumentando a tensão da cena e deixando o público ainda mais ansioso pelos próximos capítulos.

Web "surtou" com o momento

Nas redes sociais, os fãs não pouparam comentários. O reencontro “quente” de Vivi e Leo se tornou assunto do momento, com memes sobre a química entre os personagens. "Viviane e Leonardo se pegando FORTE no sofá, sendo interrompidos pelo empata f*da do Bagdá (Xamã)", comentou uma internauta.

A história deles conquistou seguidores que torcem pelo casal desde os primeiros encontros, e o episódio de sábado elevou ainda mais a expectativa do público para os próximos desdobramentos da novela.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com.